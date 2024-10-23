Başkan Altay: "İsrail'in Filistin'de ve Lübnan'da yaşattıkları, sadece bir bölgesel çatışma değil, uluslararası bir vicdan sorunudur" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Altay: "İsrail'in Filistin'de ve Lübnan'da yaşattıkları, sadece bir bölgesel çatışma değil, uluslararası bir vicdan sorunudur"

Başkan Altay: "İsrail\'in Filistin\'de ve Lübnan\'da yaşattıkları, sadece bir bölgesel çatışma değil, uluslararası bir vicdan sorunudur"

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konsey Ortak Toplantısı'na katıldı.

23.10.2024 15:01  Güncelleme: 15:03
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konsey Ortak Toplantısı'na katıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Yerel Diplomasi: "Kentsel Geleceğin İnşası" teması ile düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İsrail zulmü altındaki Filistin için dua ile başladı. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada, yerel ve bölgesel yönetimlerin barışın inşasında aktif bir rol oynamaları gerektiğini vurgulayarak, "Bugün, Filistin'de ve Lübnan'da yaşanan insanlık dışı saldırılar ve İsrail'in masum insanlara yönelik sürdürdüğü sistematik soykırım karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Filistin'deki bu dram, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmektedir ve bizler bu zulme karşı birlikte durmalıyız. Terör devleti İsrail'in Filistin'de ve Lübnan'da yaşattıkları, sadece bir bölgesel çatışma değil, uluslararası bir vicdan sorunudur. İsrail, durdurulamadığı için her geçen gün soykırımının alanını genişletiyor" dedi.

"Yerel yönetim noktalarını vuracak kadar alçalmış katillere sesimizi yükseltmeliyiz"

İsrail'in birkaç gün önce Lübnan'ın Nebatiye şehrinin belediye binasını meclis toplantısı esnasında kasıtlı olarak vurup, Belediye Başkanı Ahmed Kahil ile meclis üyelerini şehit ettiğini hatırlatan Başkan Altay, konuşmasına şöyle sürdürdü: "Katil İsrail'in yerel yönetimlere ve demokrasiye olan düşmanlığını ve sınır tanımazlığını bir kez daha görmüş olduk. UCLG olarak, eğer yerel yönetimlerin gücü ve öneminden bahsedeceksek, önce yerel yönetim noktalarını vuracak kadar alçalmış katillere sesimizi yükseltmeliyiz. Zira doğrudan yerel yönetimleri hedef alan katliamlar karşısında susarsak, bütün bu konuşmalarımız ve toplantılarımız anlamını yitirmiş demektir. Bu sebeple bir kez daha yüksek sesle ifade etmek istiyorum. Yerel yönetimler olarak, bu tür trajediler karşısında sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurmak, adaleti ve barışı savunmak zorundayız."

"Yerel yönetimler olarak uluslararası arenada daha güçlü yer edinmemiz gerekmektedir"

İsrail'in politikalarına karşı durmanın ve Filistin halkının yanında olmanın, insanlık onurunu müdafaa etmenin en önemli adımlarından biri olduğunu ifade Başkan Altay, "Geçtiğimiz günlerde şehit olan meslektaşım Ahmed Kahil başta olmak üzere Filistin ve Lübnan'da şehit edilen tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yerel yönetimler olarak uluslararası arenada daha güçlü yer edinmemiz gerekmektedir. UCLG Başkanlığım boyunca bunun için çaba sarf ettim ve etmeye devam ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını 2030 yılına kadar hayata geçirmemiz gerekmektedir"

Başkan Altay, UCLG'nin 20 yıllık hareketinde her geçen sene, yerel ve bölgesel yönetimler için yeni fırsatlar doğurduğunu belirterek, "Sürdürülebilir gelecek, yeşil dönüşüm ve eşitsizliklerin önlenmesi gibi konuların yerel yönetimler olmadan çözülemeyeceğini artık herkes kabul etmiş durumdadır. Sahip olduğumuz bu önemli konum, yalnızca şehirlerimizin kendi sorunlarına değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel sorunlara da çözüm üretebilme kapasitesine odaklanmayı gerektirmektedir. Bu doğrultuda, gerçekleştireceğimiz tematik toplantılar, şehirlerimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Yerel diplomasi, şehirlerarası iş birliği ve yerel yönetimlerin uluslararası düzeyde daha etkili roller üstlenmesi, şehirlerimizi daha dirençli ve sürdürülebilir hale getirecektir. Bu kapsamda, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını 2030 yılına kadar hayata geçirmemiz gerekmektedir. Bu görev, sadece yerel yönetimlerin değil, aynı zamanda tüm toplumun birlikte çalışmasını gerektirmektedir. Şehirlerimiz, bu hedeflere ulaşmada öncü bir rol üstlenmeli, kaynakları verimli kullanmalı ve çevreyi koruma adına yenilikçi adımlar atmalıdır. Bugün burada gerçekleştireceğimiz tartışmaların, bölgemizdeki ve dünya genelindeki şehirler için yeni iş birliği fırsatı oluşturacağına ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmamıza katkı sağlayacağına olan inancım tamdır" diye konuştu.

Toplantıda UCLG-MEWA Başkanı olan Filistin El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, İsrail tarafından toplantıya katılmasına izin verilmediği için canlı bağlanarak görüşlerini yönetim kurulu üyeleriyle paylaştı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Altay: 'İsrail'in Filistin'de ve Lübnan'da yaşattıkları, sadece bir bölgesel çatışma değil, uluslararası bir vicdan sorunudur' - Son Dakika

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