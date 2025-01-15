Başkan Aydın, Bursalı Sanayicilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Aydın, Bursalı Sanayicilerle Bir Araya Geldi

Başkan Aydın, Bursalı Sanayicilerle Bir Araya Geldi

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursalı sanayicilerle düzenlenen Salı toplantısında, şehrin ekonomik büyümesi ve iş birliği projeleri hakkında bilgi verdi.

15.01.2025 11:56  Güncelleme: 11:58
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkiye'nin üretimine ve ihracatına önemli bir katkı sunan Bursalı sanayici ve iş insanları ile bir araya geldi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursalı sanayici ve iş insanlarının

Bur Salı Değer Üretenler Dostluk Gurubu çatısı altında düzenledikleri Salı toplantılarının konuğu oldu. Türkiye'nin üretimine ve ihracatına önemli bir katkı sunan Bursalı sanayici ve iş insanları ile istişareye önem veren Başkan Aydın, göreve başlamalarının ardından Osmangazi Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı hizmetleri anlattı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın da katıldığı toplantıda katılımcılara hitap eden Başkan Aydın, Bursa ve Türkiye'nin gelişiminde iş dünyasının önemine vurgu yaptı.

Osmangazi Belediyesi olarak her zaman sanayici ve iş insanlarının yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini dile getiren Başkan Aydın, "Şehrimizin ekonomisini büyütmek, istihdamı artırmak ve halkımızın refahını yükseltmek adına sanayici ve iş insanlarımız ile ortak projeler geliştirmeyi istiyoruz. Yeni dönemde tarım, teknoloji, turizm ve yeşil enerji gibi alanlarda yapılacak yatırımlara özellikle büyük önem veriyoruz. Hep birlikte Osmangazi ve Bursa'yı daha yaşanabilir, daha güçlü bir kent haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın, misafirperverliklerinden dolayı iş insanlarına teşekkür ederek, "

Bursa'mıza ürettikleri ürünlerle katma değer sağlayan, sanayi yatırımlarıyla kentimizin gelişmesine yön veren değerli iş insanı dostlarımızla bir araya geldik. Bur Salı Değer Üretenler Dostluk Grubu çatısı altında düzenledikleri etkinlik, dost meclisinde birbirimizin ufkunu açan, vizyon katan bir buluşma oldu. Sanayiden tarıma, turizmden ülke ekonomisine Bursa'nın ve ülkemizin durumunu, atılması gereken adımları konuştuk. CHP Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş'ın da katıldığı buluşmayı düzenleyen, Bur Salı Değer Üretenler Dostluk Grubu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Aydın, Bursalı Sanayicilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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