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- Başkan Aygün: "Hakem hatalarını söylediğim için TFF Başkanı beni engellemiş"

GMG Kastamonu spor Kulüp Başkanı Cengiz Aygün:

"Derdimiz Kastamonuspor'u şampiyon yapmaları değil, futbolda çirkinliklerin olmamasıdır"

KASTAMONU - GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, hakem hatalarını kendilerine ilettiğim için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kendisini engellediğini belirterek, dertlerinin Kastamonuspor'u şampiyon yapmaları olmadığını aksine futbolda her türlü çirkinliklerin olmamasını istediklerini kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirdi. Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde bulunan Gençlik Merkezi'nde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında görevini bırakan Burak İzbeli'nin yerine başkanlık görevine GMG Kastamonuspor'un Onursal Başkanı Cengiz Aygün seçildi.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan davetlilere ve delegelere teşekkür eden GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Cengiz Aygün, "Kastamonuspor hepimizin. Biz yasa gereği A.Ş.'ye dönüşmek zorundayız. Aklımızdan hiç geçirmemiştik. Ben Kastamonu çocuğuyum. Kastamonulu olmaktan gurur ve onur duyuyorum. En imkan olsaydı logoyu direk Kastamonuspor olarak kullanmak isterdim. Yasal olarak isim tescilli olduğundan kullanamıyoruz. Yoksa bizim GMG'yi kullanmamızda başka bir amaç yok. Bu kulüp hepimizin malı olmaya devam edecek. Şu anda onur, şeref ve gururla Kastamonuspor'a başkan oluyorum. Herkesin gönlünde siyasi partiler vardır. Benim de var. Ama ben bu ilde siyaset yapmayacağım. Ben Kastamonu'nun abisi ve kardeşi olmaya talibim. Söyleyecek çok şeyim vardı. Ama biraz duygusal oldum. Onun için lafı fazla uzatmayacağım. Kastamonu çok büyük bir il. Ben bu büyüklüğün farkındayım. Kastamonu büyük bir taş. Kastamonu ile birileri uğraşmaya kalkarsa o taşın altında kalır. Kastamonu insanıyla, özüyle, sözüyle çok farklı bir il. Şehitler ve gaziler ilidir. TFF ile salı gönü konuşacağız. Son dört haftada maalesef çok iyi sonuçlar almadık. Futbolda zaman zaman düşüşler olabilir. Bizim, hocalarımızın ve çocuklarımızın hataları olabilir. Şu anda Iğdır maçına kenetlendik. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız. TFF bazen bazı konularda hassas davranmıyor. Biz hiçbir zaman hakem hatalarının arkasına saklanmayız. Çıkacaksın kazanacaksın. Hakemi de yeneceksin. Şampiyonluklar böyle kazanılır. Ama bazı hatalardan dolayı moralimiz bozulup, takımımız etkilenebiliyor. Ben bazen hakem hataları oldukça TFF Başkanımıza atıyordum. Sağ olsun beni engellemiş. Bizin derdimiz Kastamonuspor'u şampiyon yapmaları değil. Futbolda çirkinliklerin olmamasıdır. Biz hak ediyorsak kazanalım, hak etmiyorsak kazanmayalım. Kastamonuspor Başkanı olarak biraz daha sakin olmam gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki bütün takımlarımız bizim. Bu sezon ama biz hak ediyorsak bunu kimse almaya kalkmasın. Kimsenin bunu yapmasına izin vermeyiz. İnşallah bu yıl şampiyon olacağız. Bu güzel ile şampiyonluğu tattıracağız" dedi.

"Bu şehrin gurususunuz"

Genel Kurulu katılan davetlilerden CHP Kastamonu Milletvekili ve Kastamonu Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı ise, "Bu şehrin gurursusunuz. Kastmaonuspor'u bu günlere getiren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Görev alan yönetim kuruluna başarılar diliyorum. İnşallah Kastamonuspor'u 1. Lig'de görürüz. Biz bugüne kadar dilimiz döndüğünde Kastamonuspor'a destek olmaya çalıştık. Kastamonu halkı bize ne görev verirse versin Kastamanuspor'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kırmızı beyaz bizim gururumuz onurusunuz. Kırmızı siyahta bizim gururumuz onurumuzdur" diye konuştu.

"Herkesin taşın altına elini koyması lazım"

AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş da, "Çok zorlu zamanlardan geçildi. Çok yönetimler geldi geçti. Söylenecek çok şey var ama bizim artık geriye değil, ileriye bakmamız lazım. Böylesine bir kulübü ayakta tutmak, buna niyetlenmek medeni cesaret ister. Bu noktada herkesin taşın altına elini koyması lazım. Her dalda spor yapmak çok önemli. Cengiz Aygün abimizei yönetimine ve Kastamonu'ya hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

İYİ Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Kadir Yalçın ise, "Kastamonuspor bizim bir markamız. Bu markaya hep beraber sahip çıkacağız. Cengiz başkanım elini taşın altına koydu sahip çıktı. İnşallah yeni yönetimin başarılı olmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıya MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın da katıldı.

Genel Kurulun divan başkanlığını yapan Adem Keloğlu, haftaya oynanacak olan Iğdır Futbol Kulübü maçı için kulübün vereceği primin yanında, bir prim kampanyası daha başlattıklarını ve bu kampanyaya herkesin katılım göstermesini beklediklerini kaydetti.

Gelir-Gider tablosunun okunarak onaylandığı genel kurulda GMG Kastamonuspor Asbaşkanı Erkan Yılmaz, 2022-2024 yılları arasında 217 milyon 403 bin TL ödeme yapıldığını açıkladı.

Cengiz Aygün başkanlığında şekillenen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Ali Aygün, Mustafa Erkan Yılmaz, Necdet Emre Aygün, Barış Kılınçkıran, Tolgahan Özcan, Kadir Ay"