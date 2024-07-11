Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Görükle Metro Hattı'nın hayal ürünü olduğunu söyledi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Görükle Metro Hattı'nın hayal ürünü olduğunu söyledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Görükle Metro Hattı\'nın hayal ürünü olduğunu söyledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Görükle Metro Hattı'nın hayal ürünü olduğunu, ortada bir proje bulunmadığını ve finansmanın ayrılmadığını söyledi. Başkan Bozbey ayrıca Bursa'nın İl Bankası'ndan 12'nci sıradan pay almasını eleştirdi ve Bursa'nın sorunlarının hepimizin sorunları olduğunu vurguladı.

11.07.2024 22:07  Güncelleme: 22:13
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Görükle Metro Hattı'nın hayal ürünü olduğunu, ortada bir proje bulunmadığını ve finansmanın ayrılmadığını söyledi. Bursa'nın İl Bankası'ndan 12'nci sıradan pay almasını da eleştiren Başkan Bozbey, "Niye 12'nci sıradan pay alıyoruz? Devletin yaptığı yatırımlara bakıldığında Bursa 17-18. sırada bulunuyor. Bu konuda tek yumruk olmak zorundayız. Bursa'nın sorunları hepimizin sorunlarıdır" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü oturumda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, yurdun ve Bursa'nın birçok noktasında yaşanan yangınların doğaya ve geleceğe büyük zararlar verdiğini hatırlattı. Bursa Valiliği'nin aldığı tedbirleri yerinde bulduklarını belirten Başkan Bozbey, bu konuda daha sert tedbirler alınmasını desteklediklerini belirterek vatandaşların da bu konuda hassas davranmasını istedi. Yangınların yanında yoğun yağışlarla da mücadele ettiklerini hatırlatan Başkan Bozbey, Odunluk İstasyonu'nda yaşanan olay sonrası teknik raporların hazırlandığını, tüm incelemelerin yapılacağını söyledi. Başkan Bozbey, alınan tedbirler neticesinde son yaşanan yağmurlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti. Algıyla işi olmadığını, belgelere dayanarak konuştuğunu belirten Başkan Bozbey, "Hiç kimse merak etmesin rutin işlerimizi de yürütüyoruz. Sadece Fen İşleri 33 yerde hizmetlerini sürdürüyor. BUSKİ yoğun bir çalışma yürütüyor. Diğer şirketlerimiz de sorumluluk alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Programlarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu çalışmaları daha fazla göreceksiniz" diye konuştu.

"Biz bu oyunlara asla gelmeyiz"

Terminaldeki mola yeriyle ilgili soruya da cevap veren Başkan Bozbey, terminalin Bursa'nın dışarıya dönük yüzü olduğunu ifade etti. Terminali, misafirlerin huzurla ve güvenle zaman geçirebilecekleri bir mekan olarak gördüklerini anlatan Başkan Bozbey, "2019 yılında Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol yapılmış. O süreçte hizmetler verilmiş. Fakat zamanla orada farklı görüntüler oluşmuş. Bizden önceki dönemde de bu görüşmeler yapılmış. Esnafımızın büyük çoğunluğu bu konudan muzdarip. Bizim zaten kaldırmak gibi bir düşüncemiz yok. Başka bir alanda hizmet vermesini sağlayacak değişikliğin yapılmasını istedik. Ancak birileri 'kaldırılıyor' yaygarası kopardı. Neden böyle bir girişimde bulunduklarını çok iyi biliyoruz. Bu konudaki bazı durumlar mahkemeye de intikal etti. Biz bu oyunlara asla gelmeyiz. Gelmedik de bundan sonra gelmemiz de mümkün değil. Biz kamuyu korumak için göreve geldik. Kamu halktır. Kamunun her kuruşunu korumak bizim görevimizdir. Bunun için çabalıyoruz. Müftümüzün yaptığı ziyarette de konuyu konuştuk. Onlar da değerlendirmelerini yaptılar. Bu aslında sorun bile değil" dedi.

"Ortada proje yok, plan yok"

Çalı- Kayapa bağlantı yoluyla ilgili soruyu da cevaplayan Başkan Bozbey, birinci etabın tamamlandığını, ancak elektrik direkleriyle ilgili konunun mahkemede olduğunu hatırlattı. İkinci etabın ise daha bitmediğini, düzenlenen kavşak sebebiyle sık sık kazaların yaşandığını anlatan Başkan Bozbey, Görükle Hattı'nın da hayal ürünü olduğunu tekrarladı. Başkan Bozbey, "Ortada proje yok, plan yok. Ayrılmış finansman yok. Gerçek bu. Bir projenin oluşabilmesi için bütçenizde pay ayrılması lazım. Bana iletileni söylüyorum. Dediler ki, 'Emek- Şehir Hastanesi hattı yer altından gidiyormuş. Bunu yukarıya çıkarırsak maliyette bir düşüş olacakmış. O düşüşten artan parayla da o hat yapılacakmış'. Bu nedir? Tabii ki hayal. Şu anda zaten yer altından gidiyor" diye konuştu.

"Niye 12'nci sıradan pay alıyoruz"

68 araç alımı konusuyla ilgili soruya da cevap veren Başkan Bozbey, bu konuda Bakanlığın protokolü bulunduğunu hatırlattı. Protokolde araçların Bakanlık tarafından alınacağının belirtildiğini söyleyen Başkan Bozbey, "Sonra Bakanlık bundan vazgeçiyor. Krediyle ilgili araştırma yapan kuruluş bize de geldi. Toplantı yaptık. Yalan yanlış neresinde bunun. Krediyle ilgili hazırladıkları teklifi bizlerle görüşmek için geldiler. Öte yandan kişi başına gelirde İl Bankası'ndan aldığı pay sıralamasında Bursa 12'nci sırada. Niye 12'nci sıradan pay alıyoruz. Yine devletin yaptığı yatırımlara bakıldığında Bursa 17 veya 18. sırada bulunuyor. Biz bunu Bursa olarak hak ediyor muyuz? Hak etmiyoruz. Bu konuda tek yumruk olmak zorundayız. Bursa'nın sorunları hepimizin sorunlarıdır. Bu konular hakkında hepimizin söyleyeceği bir şeyler olmalı. Çünkü Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'nın havasını soluyoruz, suyunu içiyoruz. Hepimiz taşın altına elimizi koyacağız. Çünkü 106 kişi, Bursalıları temsilen bu Meclis'te bulunuyor. Bursalılar bize sorumluluk verdi. Hiç kimse bu sorumluluktan kaçamaz" dedi.

"Bakanlığın belirlediği kriterler var"

Kart16 ve diğer yardımlarla ilgili soruyu cevaplayan Başkan Bozbey, yapılan yardımlara herhangi bir eleştirisinin bulunmadığını söyledi. Bundan sonra daha adil ve eşit davranacaklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Bakanlığın belirlediği kriterler var. Bu kriterler dışında kimseye yardım veremeyiz. Bu çok net. Bizler Bakanlığın belirlediği kriterlerin dışında asla çıkmadık ve çıkmayacağız. Biz bir sorumluluk aldık" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Görükle Metro Hattı'nın hayal ürünü olduğunu söyledi - Son Dakika

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