Başkan Büyükakın: Gökteki yıldızları vaat edip kaçanlar oldu

Kocaeli'de Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nin kura çekiminde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Gökteki yıldızları vaat edip sonra çok basit işleri bile yapmadan kaçanlar oldu. Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk ve bugün kura çekim safhasına kadar geldik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile bakanlık iş birliğinde hayata geçirilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen kura çekimine katıldı. İzmit ilçesinde yürütülen proje kapsamında inşa edilen bin 97 konut ile 8 ticari bağımsız bölümün hak sahipleri, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenmeye başlandı. Kura çekimi, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 2015 yılında riskli alan ilan edilen Cedit Mahallesi'nde yürütülen dönüşüm çalışmaları kapsamında 12,6 hektarlık alanda modern yaşam alanları oluşturuldu. TOKİ ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projede toplam 47 blok inşa edildi. Projede bin 97 daire ve 8 ticari bağımsız bölüm için 29 kura grubu oluşturuldu. Hak sahiplerinin yeni konutları, gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

"150 milyon dolarlık proje"

Kura çekimi öncesinde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Laf değil, iş üretiyoruz. kendimiz için değil, ketlerimiz için çalışıyoruz. Biz bu millete söz verdik. Biz bu emaneti üzerime aldık ve gereğini yerine getirmek için çalışmayı kendimize düstur edindik. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan böyle öğrendik. Kendisi İstanbul'da belediye başkanıyken Haliç'i temizledi. Biz de İzmit Körfezi'ni temizliyoruz. Bahane üretmiyoruz. Biz üst tarafta makyaj yapalım demiyoruz. Denizin dibinde inanılmaz bir dip çamuru temizliği yapıyoruz. Dünyada başka örneği yok. Buradaki projenin devasa bir bütçesi var. 150 milyon dolarlık bir proje. Bu projeyle birlikte 50 milyon dolarını Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi, 50 milyon dolarını Çevre Bakanlığı, 50 milyon dolarını da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplamda 3.8 milyon metreküplük dip çamuru temizliğini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de de örneği yok. Dünyada başka bir yerde de örneği yok. Orada ekosistemi ölmüş bir ekosistemin yeniden hayata geçirilmesi, Körfez'in eski günlerine geri dönmesi adına inanılmaz çalışma yürütülüyor. Bütün dünyaya örnek olacak bir çalışma. Başta Cumhurbaşkanımıza ve bakanıma, şehrimize yapmış oldukları bu katkı dolayısıyla şükranlarımı arz ediyorum. Şehrimiz sizlere minnettardır" dedi.

"Zamanında gökteki yıldızları vaat edip sonra çok basit işleri bile yapmadan arkasına bakmadan kaçanlar oldu"

Cedit'in kura çekimi için bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sadece Cedit için çalışmıyor şehrimizde. Toplamda bugüne kadar biten, devam eden ve projelendirilen 20 bin konut var. Daha öncesinde çok daha fazla var, onları söylemiyorum. Sadece son dönemi ifade ediyorum. Şimdi Gölcük'teki konutlar da çok yakın bir zamanda anahtar teslim törenine hazırlanıyor. Cedit'te zamanında 'Biz burayı yaparız, ederiz. Siz merak etmeyin' diye söz verip, ondan sonra bütün sözlerini unutanlar oldu. Zamanında gökteki yıldızları vaat edip sonra çok basit işleri bile yapmadan arkasına bakmadan kaçanlar oldu" diye konuştu.

"Biz o koşullarda bile çalışmaya devam ettik"

Konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "Biz o zaman yine bakana gittik ve dedik ki: 'Buranın tamamlanması lazım. Büyükşehir belediyesi olarak biz devreye girelim, yapalım'. Bakanımız o zaman hatta bize dedi ki: 'Burada bin 400 küsur konut var. Çok yoğun olur. Yoğunluğu da azaltalım. Maliyeti biraz fazlalaşır. Yarısını sen ver, yarısını da biz üstlenelim.' Bu ilave maliyetle ilgili onu da kabul ettik. Elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk ve bugün kura çekim safhasına kadar geldik. Bu arada dünya kadar sorun çıktı. Pandemi oldu. Bütün dünya durdu. Türkiye durdu. Kocaeli durdu. Ama biz o koşullarda bile çalışmaya devam ettik. Dünyayı sarsan ekonomik krizler oldu. Türkiye'yi sarsan, ilimizi etkileyen depremler oldu. Ama biz çalışmaya devam ettik. Çünkü bu makamlar bahane üretme makamları değil. Bu makamlar yapma makamları, millete verilmiş sözleri tutma makamlarıdır" şeklinde konuştu.

"Kasten tembellik etmedik. Yan gelip yatıp sizin işinizi bekletmedik"

Gecikmelere rağmen bırakıp kaçmadıklarını söyleyen Büyükakın, "İnşallah kura çekildikten sonra çok kısa sürede konutlar sizlere teslim edilecek. Bu arada bütün aksamaların sorumluluğu bize aittir. Hakkınızı helal edin. Biz elimizden geleni yaptık. Ama şunu bilin; kasten tembellik etmedik. Yan gelip yatıp sizin işinizi bekletmedik. Bizim dışımızda gelişen koşullar nedeniyle gecikmeler söz konusu oldu. Bunun için sizlerden helallik istiyoruz. Bütün güzellikler sizin olsun, zorlukların sorumluluğu bizim olsun. Çünkü biz sorumluluk makamındayız. Bir kez daha sizlerden gecikme dolayısıyla helallik istiyorum. Hakkınızı lütfen helal edin" ifadelerini kullandı.

"Şu anda şehrin 5 farklı ilçesinde depreme yönelik hazırlık çalışmaları devam ediyor"

Depreme yönelik hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "İnşallah önümüzdeki süreçte yine depreme en hazırlıklı şehirlerden biri olma iradesiyle, kararlılığıyla yolumuza devam edeceğiz. Bakanımızla birlikte çok sayıda noktada, şu anda şehrin 5 farklı ilçesinde depreme yönelik hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bir yandan 0,69. Dünya Bankası kredisiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 12 bin kadar başvuru var. İnşallah çok kısa bir sürede onu da halledeceğiz. Yine Çevre Bakanlığımızda toplam 6 bin civarında kentsel dönüşüm biriminin çalışmaları neredeyse tamamlandı. Onları da hızlı bir şekilde devreye alacağız" dedi.

"İş bilmezlerin fitne ve fesatlarından lütfen uzak durun"

Zorluk olduğunda ikna için uğraşacağız. Kimseye zorla 'Bizim dediğimiz doğrudur, bizim dediğimiz yapılacak, siz ne derseniz deyin sizi dinlemeyiz' demeyeceğiz. Size soracağız, ikna edeceğiz anlatacağız. Sizlerden şunu rica ediyorum; İş bilmezlerin fitne ve fesatlarından lütfen uzak durun. Ben bunu Hatay depreminde gördüm. Kahramanmaraş depreminde gördüm. Orayı sırf siyasi gayelerle karıştıranlar sonradan kayboldu. Ama biz yine sahadaydık. Bir de oraya gezmeye, fotoğraf çektirmeye gelenler vardı. Bizim bütün belediye başkanlarımız, bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız, bütün elemanlarıyla birlikte tüm valilerimiz, ilgili kurum müdürleri sahada sabah akşam çalıştılar. Dünyanın hiçbir milleti, hiçbir devleti bu kadar kısa bir sürede, bu kadar büyük bir alanda etkili olmuş depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak üzere bu kadar kısa sürede sonuç alamaz. Bu başarının en önemli mimarı şüphesiz Cumhurbaşkanımızdır. Ama onun yanında bakanlarımız arasında da birinci sırada Bakan Kurum'dur" diye konuştu.

"500 bin sosyal konut kampanyasıyla Kocaeli'mize 13 bin 440 konut daha inşa edilecek"

Çalışmalara devam ettiklerini söyleyen TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Kocaeli'mize bugüne kadar TOKİ eli ile 4 bin 757'si devam eden toplam 23 bin 380 konut, 5 millet bahçesi, millet kıraathanesi, stadyum, okul ve hastaneler gibi toplam güncel değeri 86,4 milyar liralık yatırım yapıldı. Kentsel dönüşüm alanında önemli mesafeler kat edildi. Cedit Mahallemiz başta olmak üzere Dilovası, Derince ve Çayırova ilçelerimizde toplam 3 bin 500 kentsel dönüşüm konutu üretildi. Bunun yanında İlk İş Yerim Projesi kapsamında Sekbanlı ve Sepetçi bölgelerimizde 454 iş yeri inşa ediyoruz. 500 bin sosyal konut kampanyasıyla Kocaeli'mize 13 bin 440 konut daha inşa edilecek. Bilindiği üzere bu konutların hak sahipleri 13 Şubat tarihinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenmişti. Ayrıca bakanımızın müjdesini verdiği 64 ilimizde yaklaşık 20 bin konutun açık satışı kapsamında İzmit, Gebze ve Derince ilçelerimizde bulunan 433 konutumuzu da satışa sunduk. Evi olmayan vatandaşlarımız 15 Haziran'dan itibaren doğrudan bankalara başvurarak bu konutlardan yararlanabilecekler" şeklinde konuştu.

"Heyecanlıyız"

Hayırlı olması temennisinde bulunan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Bugün yapılacak kura çekimiyle birlikte, heyecanı doruk seviyeye ulaşan bu sürecin inşallah en kısa sürede anahtar teslimiyle de taçlanacağını bekliyoruz. Bin 97 yuvanın hak sahibi vatandaşlarımıza kavuşmasını, burada yaşamayı bekleyen tüm hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah evlerini teslim aldıktan sonra burada çoluk çocuklarıyla, aileleriyle birlikte sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde yaşamalarını Yüce Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ