Büyükkılıç\'tan Kore Heyetine Kayseri Tanıtımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Güney Kore'den gelen Milli Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü heyetini makamında konuk etti. Ziyarette misafirlerine Kayseri'yi anlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin binlerce yıllık tarihe dayanan medeniyetler ve zenginlikler şehri olduğuna dikkat çekerek Türkiye ile Güney Kore arasındaki geçmişten günümüze uzanan dostluğa değindi.

Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerle ev sahipliği yapmış zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip kadim kent Kayseri'nin bu zenginliğine sahip çıkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bu alanda yapılan çalışmaları da tüm gücüyle destekleyerek medeniyetler şehri Kayseri'yi tanıtma gayretini sürdürüyor. Bu çerçevede, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Güney Kore'den gelen Milli Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü heyeti, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Büyükkılıç, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette misafirleri ile kadim kentin tarihi ve kültürel değerleri üzerine sohbet etti ve Zenginlikler Şehri Kayseri belgeselini konukları ile birlikte izledi.

Belgesel gösteriminin ardından misafirlerine Kayseri'yi anlatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin binlerce yıllık tarihe dayanan medeniyetler ve zenginlikler şehri olduğuna dikkat çekerek, "7,5 milyon yıl öncesine dayanan fosiller çıkarılmakta bölgemizden. Filler, gergedanlar, zürafalar ya da onların atalarına dair buluntular da gösteriyor ki Kayseri geçmişte jeomorfolojik olarak suyun bol olduğu, devasa ormanların olduğu bir bölgeymiş. Tabii değişik medeniyetler dediğimizde onlarca medeniyet Kayseri'de yaşamış. Cumhuriyet Meydanı dediğimiz kalenin olduğu bölgeye baktığınızda en az beş altı medeniyetin eserlerini korunmuş olarak görürsünüz" şeklinde konuştu.

"Kayseri, Anadolu'nun merkezindeki önemli bir şehir"

Büyükkılıç, Kayseri'nin bir turizm şehri olduğuna vurgu yaparak, "Kayak turizmi başta olmak üzere, gastronomi turizmi yine ön planda, kültürel turizm aynı şekilde. Doğa turizmi, tarihi dokuların zenginliğiyle karakterize bir turizm gibi ögeler içerir. 100 yıl önce uçak fabrikası kurulmuş bu şehirde 200 tane de ihraç edilmiş ama daha sonra kapatılmasına sebep olunmuş. Aynı zamanda Kayseri hep sanayi ve ticaret şehri olarak anılır. Bu açıdan da önem arz etmekte ve şehir olarak ihracat yaklaşık 4 milyar dolara ulaşmakta. Kayseri, tarım ve hayvancılıkta da çok ön plana çıkan bir konum arz etmeye başladı. Kayseri ulaşımın en kolay olduğu Anadolu'nun merkezindeki önemli bir şehir. Karayolu, hava yolu ve demir yolu ulaşımı mevcut. Aşağı yukarı 50 ülkeye 3 saatlik bir mesafede ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Kore'mizle olan dostluğumuz çok ayrıdır"

Tarihten gelen Türkiye- Güney Kore dostluğuna da ayrı bir parantez açan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Kore'deki savaş sırasında Türkiye'mizin, özelde de Kayseri'den giden epeyce hemşehrilerimizin, adeta dostluklarımızı pekiştirdiğinin farkındayız. Gittiğimizde de her defasında oradaki şehitliğimizi ziyaret ediyoruz. Uzak Doğu ülkelerindeki insanlarla diyaloğumuz hep iyidir ama Kore'mizle olan dostluğumuz çok ayrıdır. Hem kültürel yönden hem ticari ilişkiler anlamında Kore ile olan dostluklarımızın pekişmesini istiyoruz. Pandemi ve deprem konusunda ister istemez ülkemiz çok etkilendiği için Yongin şehri ile olan kardeşliğimizi bir miktar bu anlamda ihmal ettik. Bunu telafi etmek için de şuandan itibaren ilişkilerimizi pekiştirerek sürdürmeye devam edeceğimizi paylaşmak isteriz. Kore, kendisini kanıtlamış ve teknolojide önem arz eden bir yere gelmiş, üretmeyi de seven bir ülke olarak hafızalarımıza kazınmış, biz sizleri seviyoruz. Bu bilimsel çalışma vesilesiyle de olsa sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Her birinize hoş geldiniz diyor, teşekkür ediyorum."

Yürütülen bilimsel çalışmalara dair bilgiler veren Güney Kore Milli Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü Genel Müdürü Lim Jong Deock ise, "Bu kısa süredeki sonuçlara baktığımızda ilerde beraber çok büyük işler başarabileceğimizi hissettik. Biz ülkemizi temsilen bu araştırmaları yapıyoruz. Ülkemizin dışında birçok yerde de araştırmalar yapıyoruz. Avrupa araştırmaları ayağımızda Türkiye ilk sırada yer almaktadır. Beraber yaptığımız bu çalışmanın da sadece iki ülke değil uluslararası alanda çok büyük ses getireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Kayseri Kore'de fazlasıyla tanınacağı için Kore'den de fazlasıyla turist gelecektir"

Deock, çalışmaların ardından Kayseri'nin Güney Kore'de daha fazla tanınarak daha çok turistin ilgisini çekeceğini belirterek, "Bu çalışmalar sonucunda Kayseri Kore'de fazlasıyla tanınacağı için Kore'den de fazlasıyla turist gelecektir. Koreli turistler kazı sonuçlarını görmek için mutlaka Kayseri'ye uğrayacaklardır. Bundan sonra Kore Kültür Bakanlığı kuruluşu olarak Kayseri'nin reklamcısı olacağız Kore'de" dedi.

Ziyarette Milli Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü Genel Müdürü Lim Jong Deock Başkan Büyükkılıç'a hediye takdiminde bulunurken, misafirperverlikleri için de teşekkür etti. Büyükkılıç da Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ve Güney Kore'den gelen Milli Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü heyetine araştırma çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem de hazır bulundu.