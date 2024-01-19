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Başkan Büyükkılıç, Ankara dönüşü coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Ankara dönüşü coşkuyla karşılandı

Başkan Büyükkılıç, Ankara dönüşü coşkuyla karşılandı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a kentte karşılama programı düzenlendi.

Başkan Büyükkılıç, Ankara dönüşü coşkuyla karşılandı
19.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 07:03
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Başkan Büyükkılıç, Ankara dönüşü coşkuyla karşılandı

KAYSERİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a kentte karşılama programı düzenlendi.

30 yıl önce aktif siyasete başlayan, bu süreçte il başkanlığı, milletvekilliği, 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yapan ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletin iradesi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet ve yatırım dolu 4,5 yılı aşkın süreyi geride bıraktı. Bu süre içerisinde makamında hiç oturmayarak, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezen Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden aday gösterildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2024 yerel seçimler öncesi Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını mevcut başkan Dr. Memduh Büyükkılıç olarak açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nda karşılandı

Ankara'daki programın ardından Kayseri'ye gelen Cumhur İttifakı'nın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Başkan Büyükkılıç, kentte coşkuyla karşılandı. İlk olarak Erkilet Bulvarı'nda Kayserililer tarafından kurban kesilerek karşılanan Büyükkılıç, "Kayseri'mizdeyiz. Ankara dönüşü Erkilet'te bizleri coşkuyla karşılayan hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri siz değerli hemşehrilerimize layık kılsın" dedi.

Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde karşılama programı

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Kayseri'nin manevi mimarlarından olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin hocası Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret etti. Kentin önemli manevi mimarlarından Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesinde dua eden Büyükkılıç'ı bu önemli günde eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve oğlu Mehmed Enes Büyükkılıç da yalnız bırakmazken, karşılama programında AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve parti teşkilatı, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda Kayserili hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri seninle gurur duyuyor' sloganları atan gençleri selamlarken, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, hep birlikte dualar edildi. Kalabalığa seslenen Büyükkılıç, "Her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, Allah dostu Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin bulunduğu bu ortamda selamlıyor, hoş geldiniz diyorum, Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayserililere selamlarını ileten Başkan Büyükkılıç, "Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız bizim bereketimizdir. Kayseri huzur şehri, Kayseri makarr-ı ulema, makarr-ı evliya dediğimiz Allah dostu velilerin, alimlerin şehridir. Sarız'ımızla, Pınarbaşı'mızla, Akkışla'mızla, Sarıoğlan'ımızla, Özvatan'ımızla, Felahiye'mizle, Bünyan'ımızla, Tomarza'mızla, Talas'ımızla, Hacılar'ımızla, Melikgazi'mizle, Kocasinan'ımızla, Yeşilhisar'ımızla, İncesu'muzla, Develi'mizle ve Yahyalı'mızla Kayseri sevdalısıyız. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimle el ele vermek suretiyle hizmet sevdasıyla, her taşına, her toprağına hizmetlerimizi götürdük" diye konuştu.

"Gece, gündüz demeden çalışacağız"

Büyükkılıç, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden Kayseri'nin 1,5 milyon insanını bağrına bastığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada görevlendirildiysem sizlerin sevgisi, bizlere olan teveccühü, bizlere sahip çıkma duygusu, çok değerli belediye başkanı kardeşlerimizin, milletvekillerimizin, bakanlarımızın, birlik, beraberlik içerisinde yapmış olduğu çalışmaların sonucudur. Ben değil, biz kültürüyle hareket etmek suretiyle sizleri bağrımıza basıyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde şehrimizi geleceğe taşımak adına hep beraber varız. Biz onların hizmetkarıyız. İnşallah onlara layık olmaya çalışacağız. Gece, gündüz demeden çalışacağız. El ele, gönül gönüle vermek suretiyle Kayseri'yi daha iyi noktaya taşıyacağız. Sizleri çok seviyorum. İnşallah şehrimizi en yüksek oy oranıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek amacıyla hep beraber gece, gündüz demeden çalışacağız. Kayseri'mizi rekorlarla Türkiye'de temsil edeceğiz. Uzaktan, yakından gelen her bir kardeşimize teşekkür ediyor, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum."

"Sermayemiz muhabbettir, gönlümüz herkese açıktır"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise 31 Mart'a kadar sahada ayak basmadık yer bırakmayacaklarını belirterek, "Allah razı olsun. Buraya geldiniz ve Memduh Başkanımızın yeniden açıklandığı adaylığını hep birlikte kutlamak için bize eşlik ettiniz. Bizim sermayemiz muhabbettir, bizim gönlümüz herkese açıktır. Biz Memduh Başkanımızla beraber tüm belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, sayın bakanımız, genel başkan vekilimiz ve Cumhur İttifakı'mızın çok kıymetli ortağı Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla 31 Mart'a kadar sahada hiç ayak basmadık yer bırakmadan yine Cumhurbaşkanımızın bize tevdi ettiği görevi layıkıyla yerine getiririz" şeklinde konuştu.

"Memduh Başkanımız Kayseri'mizin büyüğüdür"

Kayseri'nin Başkan Büyükkılıç'ın siyasi tecrübesiyle, ağabeyliği ile seçimi kazanarak hizmet almaya devam edeceğini dile getiren Üzüm, "Memduh Başkanımız Kayseri'mizin büyüğüdür. Ağabey olarak nasıl şimdiye kadar 16 belediyemizi, 16 ilçemizi kucakladıysa, her yere ayrım yapmadan hizmet götürdüyse bundan sonraki süreçte de inşallah bu gerçekleşecek ve Kayseri, siyasi tecrübesiyle, ağabeyliği ile Memduh Başkanımızın başkanlığında tüm belediye başkanlarımızla ve biz teşkilat mensuplarımızla 31 Mart akşamı bu seçimi kazanacak, hizmet almaya devam edecektir" ifadelerinde bulundu.

"Teşkilatımızla her daim yanındayız"

Büyükkılıç'a hayırlı, uğurlu olsun dileklerini ileten ve AK Parti Kayseri teşkilatının daima yanında olacağını vurgulayan Üzüm, "Ben Memduh Başkanımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Allah utandırmasın, biz teşkilatımızla her daim yanındayız. Bunu her zaman bilsin ve bu teşkilat da Kayseri halkının yüzünü kara çıkarmayacaktır. Biz bu çalışmaya Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin türbesinde dua ile başladık, yarın da programlarımıza devam edeceğiz, bundan sonraki süreçte de sahada basmadık yer bırakmayacağız. Rabbim mahcup etmesin" şeklinde konuştu.

İlçelerden gelen vatandaşlar sık sık sloganlar atarken, Başkan Büyükkılıç, konuşmaların ardından kalabalığa karanfil ile karşılık verdi.

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Ankara, Yerel, Son Dakika

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