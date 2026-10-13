Başkan Büyükkılıç, Erbil iş dünyasını ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Türkiye- Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) II. Başkanı ve iş insanı Ergün Bilen ile Irak Erbil'den gelen iş insanları heyetini kabul etti. Büyükkılıç, iki şehir arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) II. Başkanı ve iş insanı Ergün Bilen, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Kamaran Muhammed ve Maaruf Aziz ile Erbil şehrinden gelen iş insanları ve şirket sahiplerinden oluşan heyeti Başkanlık Toplantı Salonu'nda ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri ile Erbil arasındaki köklü dostluğun ticari ilişkiler başta olmak üzere farklı alanlarda daha da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Kayseri ile Erbil'in kardeş şehir olması yönünde önemli bir adım atıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kararın oy birliğiyle alındığını, sürecin Ankara'dan gelecek onayla devam edeceğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Bizlerin size, sizlerin bize olan muhabbeti sınırlarla bölünemez. Bu kardeşlik anlayışı, ticari ilişkilerimizde de daha da pekişerek yol alacaktır. Ticaret ve sanayi şehri Kayseri'mizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın da emirleriyle, meclisimizden karar almak suretiyle Erbil ile kardeş olma yönünde oy birliğiyle meclis kararımızı aldık. Süreç devam ediyor. Onaylandıktan sonra protokolü imzalayacağız. Kardeşliğimiz pekişerek devam edecektir."

"Erbil, Kayseri'nin ihracatında önemli bir merkez"

Türkiye'nin ve Irak'ın sahip olduğu potansiyelin bir araya gelmesiyle çok daha güçlü iş birliklerinin ortaya çıkacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Erbil'in Kayseri iş dünyası açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kayseri'de düzenlenen fuarların uluslararası ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunduğunu kaydeden Büyükkılıç, mobilya fuarında Erbil'den gelen katılımcıları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu; "Ülkemizin gerek potansiyeli, gerek sizin potansiyelinizi bir araya geldiği zaman daha güçlü olacağız. Geçenlerde mobilya fuarımız vardı. Fuarımızı incelerken katılımcı firmaları ziyaret eden dostlarımızın büyük oranda Erbil'den gelmiş olmasını görmekten keyif aldım. Sanayimizdeki dostlarımızı ziyaret ettiğimizde de Erbil ile olan dostluklardan mutlaka söz ederler. İhracat bağlamında şehrimiz için önemli bir merkez olduğunu ifade ederler, bu da bizi keyiflendirmektedir."

Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi geçmişi, Erciyes Dağı ve turizm potansiyeliyle farklı iş birliği alanları sunduğunu belirten Büyükkılıç, gastronomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda karşılıklı deneyim paylaşımının önemine değinerek; "Yerel yönetim olarak Kayseri'deki sizlerin ticaretlerinin daha da gelişmesi, dostlukların pekişmesi, bizler de üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Gerek belediyecilikteki tecrübemiz ile gerekse Kayseri'de turizm ve kültürel potansiyeli, 6 bin yıllık tarihi geçmişi, Erciyes gibi turizm sektöründeki alanlarımız sizler için de fırsat. Sadece ticarette değil, gastronomi alanında da birbirimizden öğreneceğimiz çok güzel işlere zemin hazırlamak için iş birliğine açığız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz" ifadelerini kullandı.

TİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik de ziyarette heyeti Başkan Büyükkılıç'a tanıtarak derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Kamaran Muhammed ve Maaruf Aziz ise heyet adına Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek iki şehir arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları önemsediklerini ve desteklediklerini ifade etti. Heyet temsilcileri ayrıca Kayseri ile Erbil arasında doğrudan uçak seferlerinin başlatılmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Kayseri ile Erbil arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iş dünyası arasındaki temasların artırılması ve iki şehir arasındaki dostluğun farklı alanlarda güçlendirilmesi yönündeki karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla devam etti.

Ziyarette, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen de hazır bulundu.