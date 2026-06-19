Erciyes Zirvesi\'nde iklim, su ve gıda vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın teşrifleriyle, 'İklim, Su, Gıda ve Güvenlik' temasıyla gerçekleştirilen Erciyes Zirvesi'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, zirvede yaptığı konuşmada Kayseri'nin çevre, su yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki örnek çalışmaları ve Master Planı'nı anlattı.

Erciyes Zirve-1, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar'ın başkanlığını yaptığı Büyük Sanat Vakfı'nın öncülüğünde, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler koordinasyonunda, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yürütücülüğünde düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, rektörler, ilçe belediye başkanları, şehir protokolü, uzman politika yapıcıları, uluslararası kurum yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

"Kadim medeniyetler şehri Kayseri'de sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, katılımcıları Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Erciyes'in eteğindeyiz, kadim medeniyetler şehri Kayseri'deyiz. Mimar Sinan'ın, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin şehrindeyiz, hayırsever insanların şehrindeyiz. Böyle güzel bir şehirde sizleri ağırlamak çok güzel bir duygudur" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanının yanı sıra dinamik ve genç bir şehir olarak Dünya Spor Başkenti unvanını da taşıdığını hatırlatan Büyükkılıç, şehrin tarih, kültür ve medeniyet birikimiyle uluslararası ölçekte dikkat çektiğini vurguladı.

"Çevreci yaklaşımı vazgeçilmez bir sorumluluk olarak görüyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak çevre odaklı yatırımları öncelikli gördüklerini belirten Başkan Büyükkılıç, su ve gıda güvenliğinin geleceğin en kritik başlıkları arasında yer aldığını ifade etti.

Yürütülen çalışmaların Türkiye'ye örnek olduğunu kaydeden Büyükkılıç, "Kayıp-kaçak oranlarının en düşük seviyelerde olan, enerji alanında kendi kendine yetebilmek için çalışan, sürdürülebilirliği esas alan ve yenilikçi uygulamalarıyla öne çıkan bir şehiriz" dedi.

"Kayseri'nin 50 yıllık su geleceğini güvence altına alıyoruz"

Dünya genelinde olduğu gibi Kayseri'nin de su stresi gerçeğiyle karşı karşıya bulunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, buna rağmen yapılan yatırımlarla şehrin geleceğinin güvence altına alındığını söyledi.

Kayseri genelinde günlük yaklaşık 6 bin 500 litre/saniye su üretim kapasitesi bulunduğunu paylaşan Büyükkılıç, şehir genelindeki ortalama günlük tüketimin yaklaşık 3 bin 500 litre/saniye seviyesinde olduğunu, yaz aylarında ise bu rakamın 4 bin 500 litre/saniyeye kadar yükseldiğini ifade etti.

Büyükkılıç, hazırlanan Su Master Planı ile su kaynaklarından başlayarak arıtma, iletim, depolama ve dağıtım sistemlerinin tamamını kapsayan bütüncül bir yol haritası oluşturulacağını belirterek, "Şehrimizin 50 yıllık geleceğini güvence altına alacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu.

Atık su arıtma ve katı atıkta dev yatırımlar

Kayseri genelinde bugüne kadar 82 adet atık su arıtma tesisinin hayata geçirildiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde de çevre yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Büyükkılıç, 60 milyon Euro hibe desteğiyle İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Katı atık yönetimi alanında da önemli projeler yürüttüklerini kaydeden Büyükkılıç, 100 milyon Euro'su hibe olmak üzere toplam 200 milyon Euro'luk yatırım hedeflediklerini belirtti.

"GES ve RES projeleriyle enerjide sürdürülebilirliği güçlendiriyoruz"

Su tasarrufu ve çevre bilincinin çocuk yaşlarda başlaması gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, okullarda sürdürülen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra güneş enerji santralleri (GES) ve rüzgar enerji santralleri (RES) projeleriyle enerji alanında da önemli adımlar attıklarını söyledi.

Modern belediyecilik anlayışıyla çevreyi koruyan, enerji verimliliğini önceleyen ve sürdürülebilirliği esas alan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, yeşil şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"Üreten ve kendi kendine yeten bir şehir için çalışıyoruz"

Gıda güvenliğinin stratejik önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, tarım ve üretime yönelik desteklerin aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin Kayseri'ye kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a ve katkı sunan tüm ekiplere teşekkür eden Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle üreticilere yönelik önemli destekler sağlandığını da söyledi. Başkan Büyükkılıç, "Tarım ve Orman Bakanlığımızla teşekkür ediyoruz, ayrıca vatandaşlarımıza 1 milyar 200 milyon TL'lik hibe desteği sağladık. Üreten, kendi kendine yeten, geleceğini güvence altına alan bir şehir ve belediye anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Kurum'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuşmasında, teşkilatlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte Kayseri ve Türkiye için çalıştıklarını belirterek, "Kayseri sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise zirvenin hayırlı olmasını temenni ederek, sürdürülebilir tarım ve suyun öneminden bahsetti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da teşriflerinden dolayı panel konuşmacılarına teşekkür ederek, Büyük Sanat Vakfı hakkında bilgiler verdi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Erciyes Zirvesi'nin birincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "İnşallah başta bakanlarımız olmak üzere valimizin, büyükşehir belediye başkanımızın destekleriyle, siz değerli hemşehrilerimizin, iş insanlarımızın destekleriyle bir vakıf, bir dernek kurmak suretiyle zirvenin devamını, önümüzdeki yıllarda Erciyes'te yapmayı planlıyoruz" dedi.

Akar'dan Çiçek ve Büyükkılıç'a zirveye destek teşekkürü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'a zirvenin düzenlenmesindeki katlılarından dolayı teşekkür ederek, "Bu çalışmanın yapılmasında valimiz, büyükşehir belediye başkanımız başta olmak üzere şehrimizdeki tüm belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, üniversitelerimize katkılarından dolayı da teşekkür ederim. Bu işin mimarisinde büyük emeği geçen Sayın Ayşe Böhürler hanımefendiye de bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Erciyes Zirvesi'nin konusunun iklim, su, gıda ve güvenlik olduğunu ifade ederek, bu konulara dair dünyada yaşanan son gelişmelere dair detaylı bilgiler aktardı alınması gereken önlemler, atılması gereken adımlara dair uzman görüşlerine atıflarda bulunup, önerilerini sıraladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri'nin sanayisi, ticareti ve istihdam ile ihracat potansiyeliyle bir üretim merkezi olmasının yanı sıra üniversiteleri ve bir eğitim merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Bu şehirde, bu zirvemizde sizleri ağırlamak bizler için mutluluk verici" dedi. Vali Çiçek, Kayseri'nin tarımsal üretimde gösterdiği atağa da ayrı bir parantez açarak, "Gururla söylüyoruz ki biz ticaret şehriyiz, sanayi şehriyiz ama aynı zaman da tarım şehriyiz" ifadelerini kullandı.

Program, Büyük Sanat Vakfı Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Hulusi Akar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel ile devam etti. Zirvede iklim değişikliği, su yönetimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı. - KAYSERİ