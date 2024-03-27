Başkan Büyükkılıç, Felahiye\'de düzenlenen mitinge katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri kapsamında 'Felahiye Hazır ve Kararlı' sloganı ile düzenlenen mitinge katıldı. İhtiyaç sahibi ailelere daha önce verdiği kombi sözünü yerine getiren ve bir tır dolusu kombi ile ilçeye giden Başkan Büyükkılıç, "Doğal gaz dediniz geldi, doğal gaza ihtiyacı olan kardeşlerimizin kombi talebi vardı, sözünü verdik, maşallah tır benden önce gelmiş, helal olsun size, hak ediyorsunuz" dedi.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerde vatandaşla kucaklaşmaya devam ediyor.

'Felahiye Hazır ve Kararlı' sloganı ile coşkulu miting

İlçe ziyaretleri kapsamında bu seferki durağı Felahiye olan Başkan Büyükkılıç, burada 'Felahiye Hazır ve Kararlı' sloganı ile düzenlenen mitinge katıldı. Felahiye Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitinge Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, AK Parti Kayseri Kadın Kolları İl Başkanı Meral Koşar, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri katıldı.

"Biz sizlere minnettarız"

Felahiye sakinlerinin icraata ve hizmete baktığını söyleyen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli ve milli insanların merkezi olan Felahiye'mizde ellerinizde ay yıldızlı Türk bayraklarımız, AK Parti ve üç hilal bayraklarımız ile Felahiye cumhurun kalesi olmuş, elhamdülillah. Sizlerin bir kardeş, bir büyüğü olarak alnınızdan öpüyorum. Ne zaman gelsek burada bizlere sahip çıkıyor, her zaman ilçemize sevdalı insanlar olarak hizmeti önemsiyorsunuz. Felahiye'nin insanı icraata bakar, hizmetlerimiz içinizi ısıtıyor mu ısıtıyor. Biz sizlere minnettarız, bu hizmetleri yapma fırsatını sizler veriyorsunuz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli olmak üzere onlar orada kenetlenirken, biz de burada kenetleniyoruz."

"Kombi talebi vardı, sözünü verdik, maşallah tır benden önce gelmiş"

İhtiyaç sahibi ailelere daha önce verdiği kombi sözünü yerine getiren ve bir tır dolusu kombi ile gelen Başkan Büyükkılıç, "Ne dediysek yaptık. Göğdere dediniz yaptık, doğal gaz dediniz geldi, doğal gaza ihtiyacı olan kardeşlerimizin kombi talebi vardı, sözünü verdik, maşallah tır benden önce gelmiş, helal olsun size, hak ediyorsunuz. Yapamayacağımız, hayata geçiremeyeceğimiz bir sözü paylaşmayız. Kombiler varsa, o zaman Felahiye'ye doğal gaz da gelmiş" diye konuştu.

Büyükkılıç, ilçe sakinlerini dua kaynakları olarak nitelendirerek, "Bu güzel Ramazan gününde, şehrimize sevdalı, ilçesine sevdalı, kardeşlerimiz. Burası Felahiye ay yıldızlı Türk bayrağının altında vatanına, milletine bağlı, bu anlayışa sahip insanların yapacağı şey istikrardır. Bu seçim istikrar seçimi, bu seçim hizmet seçimi, belediye seçimidir. Bugüne kadar yapılanları kim yaptıysa, bundan sonraki irade yine onu yapar. Biz hizmet için varız ve başka bir kaygımız yok" ifadelerini kullandı.

"17-0'a Var mıyız?"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Felahiye, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye olacağız" dedi. Felahiye Belediye Başkan Adayı Vural Coşkun için vatandaşlardan oy talep eden ve Felahiye için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Büyükkılıç, birlikte anlam ifade ettiklerini ve birlikte bereket var olduğu anlayışı ile hareket ettiklerini de sözlerine ekleyerek "Biz ülkemize sevdalıyız, ilçemize sevdalıyız" dedi ve herkese, her kesime selamlarını iletti. Felahiyeli vatandaşlara '17-0'a var mıyız?' diye soran Başkan Büyükkılıç, "Durmak yok koşmaya devam diyoruz. İyi ki varsınız, sağ olun var olun" diyerek, yurt dışından gelen Felahiyeli vatandaşların da geldiklerinde daha farklı bir Felahiye bulacağını sözlerine ekledi.

Bakan Özhaseki: "Kayseri'de olamamak bana biraz ağır geliyor"

Telefon görüşmesi ile Felahiyelilere hitap eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de ilk defa seçimlerde Kayseri'den uzak kaldığını belirterek, "Ağır bir yükümüz var. Sayın Cumhurbaşkanımız bize böyle bir görev tevdi etti. Ben de o mukaddes görevin altından kalkabilmek için uğraşıyorum. İşimiz deprem bölgesi, oradaki kardeşlerimizin yarasının sarılması. Elhamdülillah büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Şu anda binden fazla şantiyemiz var orada. 4 bin 333 köyde de evler yaptırıyoruz. Kayseri'de olamamak bana biraz ağır geliyor, bütün ömrümüz oralarda geçmişti ama unutmadık. İnşallah orada da ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

Felahiye ilçesine TOKİ konutları yapılması için ihale tarihi müjdesi veren Bakan Özhaseki, "10 Mayıs için ihaleye gün verdiler. Hayırlı, uğurlu olsun. Yaz döneminde bütün ilçelerimizi gezip her bir ilçemizin ne ihtiyacı varsa onları gidereceğiz. Geçen sefer 17-0 gibi bir sonuçla Ankara'da hem il başkanımız, hem büyükşehirimiz hem ilçe başkanlarımız aslan gibi Kayseri'yi temsil ettiler. Yine siz fire verdirmeden böyle yapın naçizane gücüm, imkanım varsa onu da ben şehrime kullanacağım. Ben de size söz veriyorum inşallah bunların hepsini yapacağım" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 10 Mayıs'ta Felahiye'de TOKİ ihalesinin yapılacağı müjdesini verdiğini bildirerek, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin sigortası, mihenk taşı olduğunu dile getirdi. Doğalgazın ilçeye geldiğini dile getiren Üzüm, başkan Vural Coşkun'un yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu söyledi.

"Büyükkılıç, işi rast gelsin. 16 belediyeye ayrım yapmadan hizmet götürüyor"

Başkan Büyükkılıç'ı şehrin büyüğü, ağabeyi, babası olarak niteleyen Üzüm, "İşi rast gelsin. 16 belediyeye ayrım yapmadan hizmet götürüyor. Hiçbir ilçenin eksiğini eksik bırakmıyor, tamamlıyor. Her yere babalık yapıyor. Allah'ın izniyle bir oy Vural başkana, bir oy Memduh başkana. Sandıkları patlatacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da Başkan Büyükkılıç'ın ilçeye çok önemli hizmetleri olduğunu belirterek, 31 Mart'ta yine Cumhur İttifakı diyeceklerini belirtti.

"Büyükşehir belediye başkanımız tecrübenin adıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın geldiği günden bugüne kadar üzerine koyarak ilçelere çok büyük hizmetler getirdiğini anlatarak, "İlçe ilçe, belde belde geziyorum, taşraya 5 yılda yapılan hizmet geçmişe göre 5 kat fazladır. Vural Coşkun beyefendiye elimizden ne geliyorsa gereken desteği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız tecrübenin adıdır, Felahiye'de neye ihtiyaç olduğunu hepimizden daha iyi bilir. Hizmetlerin kaldığı yerden daha fazla devam etmesini istiyorsak Cumhur İttifakı diyeceğiz" diye konuştu.

Milletvekili Ersoy, kalabalığa, 'Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri için bir şans olarak nitelendirdiğim ve kendisine çok güvendiğim Memduh başkanımızı tekrar başkan yapacak mıyız' diye sorarken, vatandaşlar da 'evet' şeklinde karşılık verdi.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun da yeni yollar, kilitli parke, sıcak asfalt çalışmaları, kanalizasyon ile içme suyu şebekeleri yaptıklarını söyleyerek ilçe hastanesi, sağlık evi ve lojman inşa ettiklerini, 9 adet çok amaçlı sosyal tesisler, kapalı spor salonları, halı sahalar yaptıklarını anlattı. Coşkun, Erciyes dağı gibi kendilerine her daim destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti. - KAYSERİ