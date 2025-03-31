Başkan Büyükkılıç: "Kütüphanelerimiz ile okuyan şehir Kayseri\'ye değer katıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 61'inci Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında "Ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin zengin mirasına sahip, ilim ve irfan yuvası olmuş 'Kütüphaneler Şehri' Kayseri'de, eşsiz bir kültür hazinesi olan Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerimiz ile bu kadim kente, okuyan ve okutan şehre değer katıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de 1964 yılından beri halkın kütüphanelerden daha iyi şekilde yararlanmasını ve kütüphanecilik mesleğinin tanınmasını sağlamak amacıyla kutlanan Kütüphaneler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Okuyan ve okutan şehir Kayseri vizyonu doğrultusunda kente kazandırdıkları kütüphaneler ile Kayserililerin kitap sevgisini arttırdıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizin kültür hazinesi olan kütüphanelerimiz, geleceğe miras olacak en kıymetli değerimizdir. Hemşehrilerimizin kitap sevgisi ile hayat bulan kütüphanelerimiz yeni nesillerimizin de kitap sevgisini arttırmaya devam ediyor" dedi.

Büyükşehir kütüphanelerini 2025'in ilk 3 ayında 402 bin kişi ziyaret etti

2024 yılında 2 milyon 680 bin 392 ziyaretçi ağırlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerini, 2025'in ilk 3 ayında 402 bin 81 kişinin ziyaret ettiğine dikkat çeken Büyükkılıç, "Kayseri eşsiz tarihi ve kültürel değerleriyle açık hava müzesi konumunda olan her bir köşesinde çeşitli medeniyetlerden izler yansıtan kadim bir şehirdir. Bu kadim şehrin tüm değerlerini korumak, yaşatmak ve geleceğe aktarmak için gayretlerimizi sürdürürken alimler yurdu olmuş bu şehrin okuyan, araştıran, ilim, fikir, bilim ve teknoloji üreten yüzünü de aydınlatmak adına attığımız adımlar çerçevesinde kütüphane çalışmalarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Şehrimizde kütüphane sayımızı ihtiyaçlar ve talepler dairesinde her geçen gün arttırmaya gayret ediyor, bunun da meyvelerini alıyoruz" şeklinde konuştu.

Ülkenin gelecek nesillerini yetiştiren kütüphaneler

Başkan Büyükkılıç, kütüphanelerin ülkenin gelecekte öğretmeni, doktoru, mühendisi, akademisyeni, bilim ve teknolojinin ışığında her alanda üreteni olacak nesillerin yetişmesine önemli katkılar sunduğuna işaret ederek, "Gençlerimizin ufkunu açan, onlara yeni yollar çizen kitapların yuvası olan kütüphanelerimiz geçmişten günümüze büyük bir öneme sahiptir. Gençlerimize kütüphanelerin anlam ve önemini anlatıp, sevgisini aşılarken büyükşehir belediyesi bünyesinde 15 kütüphanede toplam 200 bin 221 adet basılı kitabın yanı sıra e kitaplar ile tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Ücretsiz çay, çorba, internet hizmetleri gibi imkanların da yer aldığı, kapasitesi 5 bin 650 kişi olan kütüphanelerimiz gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın severek hizmet aldığı güzide mekanlar haline geldi" ifadelerini kullandı.

1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine 6 bin 100 metrekarelik klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış devasa İl Halk Kütüphanesi'nin tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Büyükkılıç, gelişen, büyüyen, kalkınan bir Kayseri ve Türkiye'nin en önemli temel taşlarından biri olan kütüphanelerin önemine vurgu yaptı. Başkan Büyükkılıç, "Bu duygu ve düşüncelerle, kütüphanecilerimiz ve kitapseverlerin 61'inci Kütüphane Haftası'nı kutluyorum" dedi. - KAYSERİ