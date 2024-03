Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sivaslı Vatandaşlarla Buluştu

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'deki Sivaslı vatandaşlar ile buluşarak; "Birbirimizle at tırnak gibiyiz. Kayseri'miz Sivas'ımız farkımız yok. 1,5 milyon burada aynı sofrayı, aynı kaygıyı, aynı sevdayı paylaşıyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Birlik ve Beraberlik Buluşması'nda Sivaslı vatandaşlar ile bir araya geldi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükkılıç'a, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları İsmail Tamer ve Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe belediye başkanlarını sahneye davet edip, el ele birlik ve dayanışma mesajı vererek başladığı konuşmasında, 'insanların hayırlısı hizmetkarı olandır' anlayışı ile vatanına, milletine, devletine ve inancına sevdalı insanların hizmetkarı olmanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Başkan Büyükkılıç, "Et tırnak ayrılmaz, o açıdan birbirimizle et tırnak gibiyiz. Kayseri'miz Sivas'ımız farkımız yok. 1,5 milyon burada aynı sofrayı, aynı kaygıyı, aynı sevdayı paylaştığımız bir süreçte biz de onlara layık olmaya, hizmet etmeye, şehrimizi imar etmeye, ihya etmeye, gönülleri de tabi ki yer alarak mamur etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Dua eden ve sahip çıkan Sivaslı vatandaşlara teşekkür eden Büyükkılıç; "Bugüne kadar sizler bizlere dua ettiniz, sahip çıktınız, destek oldunuz, bizler de sizlerin başını yere eğdirmedik. Her zaman çalışkanlığımızla her zaman gayretimizle kimseyi ayrıştırmadan bağrımıza basarak, ötekileştirmeden sizlerin hizmetkarı olduk. Şehrimiz iyi bir noktaya geldi. Herkes yaşadığı bu şehri sahiplenerek belediyecilikte Kayseri modelinden söz eder oldu. Bunda emeği olan tüm belediye başkanlarına, bir çivi çakana ben buradan minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diyerek minnet duygularını dile getirdi. Pandemi ve depreme rağmen yatırımdan yatırıma ve hizmet hizmete koştuklarını hatırlatan ve insana hizmet etmenin şerefini taşıdıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, konuşmasında şunlara yer verdi;

"30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok pay ayıran, birinci sıralarda yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak anıldık. Bunlar bizim sorumluluğumuzu arttırıyor, bizim daha çok çalışmamız, daha çok gayret etmemiziz gerektiriyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı içerisinde sosyal içerikli projelerimiz ile sağlı alanındaki projelerimiz ile insana değer verme ve onun hizmetkarı olma şerefini taşıyoruz. Elbette Kayseri'mizi ulaşım alanındaki yeniliklerimizle ve çalışmalarımız ile imar konusundaki gayretlerimiz ile çevreci anlayış içerisindeki yatırımlarımız ile gençliğimize yönelik, üniversitelerimizi geliştirmeye yönelik bilişim alanında, elbette ki teknoloji alanındaki gayretlerimiz ile ihtiyacı olan ailelerimize sosyal içerikli desteklerimiz ile her alanda biz de varız diyoruz. Kayseri'miz bir açık hava müzesi. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, onun getirdiği zenginlik ile elbette gastronomi dediğimiz yeme içme kültüründe, ya da turizm odaklı değişik alanlarda kayak turizmi ile yayla turizmi ile değişik vadilerdeki yaptığımız çalışmalar ile tarihi dokuya verdiğimiz önem ile şehrimizi kütüphaneler şehri yapma yolundaki gayretlerimiz ile müzelerle yaptığımız çalışmalar ile adeta şehrimiz her zamankinden daha iyi noktaya taşınmaya başladı."

Hiçbir zaman mazerete sığınmadan yatırım üzerine yatırım yapmak suretiyle şehri ihya ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç; "Sadece şehrimizin merkezini değil, taşrasını da diğer ilçelerimizi de elbette aynı şekilde insanlarında orada her türlü konfordan yararlanacağı konuma getirmeye özen gösterdik. Millet Bahçemizi ile Yeni Havaalanı Terminal Binamız ile yapılan son süreçteki çalışmalar adeta dillere destan oldu. Bu alanda katkısı olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yine bilge devlet adamı lider Sayın Devlet Bahçeli ile el ele vermek suretiyle ve bakanlarımıza da teşekkür ederek inşallah daha fazlasını yapacağımızı ifade ediyoruz" diye konuştu. Kimseyi ayrıştırmadıklarının, kimseyi ötekileştirmediklerinin altını çizen ve hizmet ile eser belediyeciliğine vurgu yapan Büyükkılıç; "Diyoruz ki Sivaslı hemşehrilerim, Kayseri'mizin güzel insanları, olayı siyasi bir yönüyle değil, parti boyutuyla değil, bu şehirde yaşayan insanların hizmet belediyeciliği, eser belediyeciliği anlayışı içerisinde bir olup, birlikte olup gerçekleştirdiği bu çalışmalara destek vermenizi, onun için de tabi ki hep beraber gayret etmemiz gerektiğini de hatırlatmak istiyorum" diyerek daha huzurlu daha güvenli daha konforlu, gençlere daha çok imkan tanıyan bir şehir haline geldiklerini sözlerine ekledi. Konuşmasında; "Hep beraber Kayseri, hep beraber Sivas, hep beraber Türkiye olduk' diyen Başkan Büyükkılıç; "Sizler önder insanlarsınız, örnek insanlarsınız, sizler bizim gururumuzsunuz. Sizlere minnettarız. Her zaman bir olduk, beraber olduk, hep beraber Kayseri, hep beraber Sivas, hep beraber Türkiye olduk. Ben bu anlayış içerisinde sizleri bağrıma basıyorum. Bir ağabeyiniz, bir kardeşiniz bir başkanınızdan öte bir hizmetkarınız olarak Cenab-ı Allah bizleri sizlere layık kılsın diyorum" ifadelerinde bulunarak gençleri, 8, 9, 10 Mart'ta Erciyes'te gerçekleştirilecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na davet etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İsmail Tamer de Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek; "Bizi bir araya getirdi. Bugün Kayseri'yi marka şehir haline getiren tüm belediye başkanlarımıza saygılar sunuyorum. Bunların başında Mehmet Özhaseki Bey geliyor. Kayseri'yi Kayseri yaptı ve ondan sonra gelen değerli büyüklerimizden Memduh ağabeyimiz ve diğer belediye başkanlarımız da onun izinden yürümeye çalışıyorlar. Biz hizmetten tarafız, biz gerçek belediyeciliği yapan bu insanların yanında durmakla tarafız" ifadelerini kullandı. AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci ise birlik, beraberlik mesajı vererek, Sivas'ın Kayseri'de Cumhur İttifakı adaylarının arkasında olduğunu ve arkasında Sivas olanın sırtının yere gelmeyeceğini kaydetti. Kayseri Sivaslılar Derneği Başkanı İsa Gün ise Kayserililere teşekkür ederek, "Kayserili kardeşlerimizin, Sivaslı hemşehrilerimizin daim emrindeyiz, hizmetindeyiz" dedi.

Coşkulu buluşmada Büyükkılıç, tek tek masaları dolaşarak Sivaslı vatandaşlarla sohbet etti. Buluşma da günün anısına toplu fotoğraf çekimi de yapıldı. - KAYSERİ