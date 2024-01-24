Başkan Büyükkılıç, Bünyan\'da AK Parti İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Bünyan'da AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bünyanlılara selamlarını ileterek, "Bir olacağız, beraber olacağız, hep beraber kenetleneceğiz" dedi.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve ekibi, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte Bünyan ilçesine gitti. AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Büyükkılıç, ilçede kendilerini ilgiyle karşılayan Bünyanlı teşkilat mensuplarına ve AK Parti İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç'a teşekkür etti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç; "Her zaman gönül insanı olarak bizlerle uyumlu, gayretli, dürüst, güvenilir bir şekilde bu süreci yürüten değerli belediye başkanımı tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. Bünyan'ımızın güzel insanlarına ayrı bir sevgi ve muhabbetle selamlarımı sunarken, sizleri bağrıma basıyorum" dedi. Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bünyanlılara selamlarını ileterek, "Dün gece itibariyle Ankara'dan geldik, cumhurbaşkanımızla görüştük, sizlere selamlarını iletelim. Burada bugün bu çalışmayı yapacağımızı kendileri de biliyorlardı. Aynı zamanda Elitaş başkanımızın, Özhaseki bakanımızın, Hulusi Paşamızın ve diğer milletvekillerimizin selamlarını iletmiş olalım" diye konuştu. Birliğin, beraberliğin hep beraber bereketini yaşadıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, "Mazeret üretmeden, teşkilatlarımızla dayanışma içerisinde, 16 ilçe belediye başkanımızı bağrımıza basarak, hizmetlerimizle buluşturmaya özen ve gayret gösterdik" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, kenetlenme çağrısı yaparak, "Bundan sonraki süreçte bize kenetlenmek yakışır. Ankara'da Cumhurbaşkanımızla Bahçeli, et tırnak gibi. Elbette Bünyan'ımız bizim için önemli. İl başkanımızın da eli buranın üzerinde bizim ki daha da fazla üzerinde" şeklinde konuştu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile hizmet etmeyi olmazsa olmaz olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç şunları söyledi;

"Şehrimizin nüfusunun yüzde 80'i merkezde yaşıyor. İnsanların doğduğu yerde doymasını sağlamak, üretmesini sağlamak asli görevimiz olmalı. Bunu sağlarken onların da konforunu göz ardı etmeden imkanlar sunmamız lazım. Örneğin doğal gazla ilgili bekleyen beldelerimiz var, planlanması gereken mahallelerimiz var. Onların da beklentilerine cevap verecek o güzel hizmetle buluşturmamız gereken boyutu var. Biz biriz, beraberiz. 16 ilçemizin de hepsini aynı şekilde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Sarız'ımız ve Pınarbaşı'mıza da doğal gaz geldiği zaman ilçe merkezler ve büyük kısmının da beldeler bağlamında doğal gazla buluştuğunu görmüş olacağız. Bunlar insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle olmazsa olmaz olarak gördüğümüz hizmetler. Cumhurbaşkanımızın insanlara verdiği değer, onun teveccühü, bizim de ona layık olma yönünde gayretlerimiz."

Büyükkılıç, tarımdan sulamaya kadar kırsal alana yapılan hizmetlere de değinerek, el ele gönül gönüle vermek suretiyle şehri daha iyi noktaya taşıma ve ilçeleri daha da yaşanabilir hale getirme adına üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydetti. Tecrübe ve birikim ile çıraklık, kalfalık döneminin ardından ustalık dönemi vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç; "Tecrübem, birikim bir bakıma çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak nitelendirdiğim dönem içerisinde bu dönem de hükümetimizin de imkanlarını, yerel yönetimdeki kaynaklarımızı da inşallah daha fazla sizlere ulaşmasını sağlamak asli görevimiz olacak. Yeni projelerimiz ile özelde gençlerimize verilecek fırsat ile tarımda, hayvancılıkta olmazsa olmaz olarak gördüğümüz yaklaşım ile hiçbir talebi geri çevirmeden her türlü talebe sahip çıkarak onu değerlendireceğiz" ifadelerinde bulundu. Büyükkılıç, tüm şehitleri de rahmet ve minnetle anarak, "Bu şehrin huzuru çok önemli. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Tüm ailelerine sabırlar diliyorum. Şehirler yurdu olan ülkemizi canla başla onlar savunur ve canını verirken biz burada işte bu çalışmaları onların sayesinde yapıyoruz. Minnet duyuyoruz, gazilerimize de acil şifalar temenni ediyoruz" dedi.

Teşkilatla birlikte kapı kapı gezeceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "Muhtarlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Burada hepsini bağrımıza bastık. Ne istedilerse değerli belediye başkanlarımızla birlikte el ele hayata geçirmeye çalıştık. Bir olacağız, beraber olacağız, hep beraber kenetleneceğiz. Değerli başkanımız cumhurbaşkanımıza ve Bahçeli'ye 17-0'ı götürüp anahtarı teslim edeceğiz. Diyeceğiz ki, 'biz üzerimize düşeni yaptık' dedi. Büyükkılıç, Bünyan'ın gelişmeye en müsait ilçelerden birisi olduğunu, ele ele gönül gönüle vererek, daha iyi noktaya taşıyacaklarını ve gece, gündüz demeden koşturmaya devam edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ