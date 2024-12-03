Başkan Genç'ten Özel Gereksinimli Bireylere Yaşam Merkezi Müjdesi - Son Dakika
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Başkan Genç'ten Özel Gereksinimli Bireylere Yaşam Merkezi Müjdesi

Başkan Genç\'ten Özel Gereksinimli Bireylere Yaşam Merkezi Müjdesi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Özel gereksinimli yavrularımızın yaşamını kolaylaştırmak için büyük bir gayretin içerisinde olarak kalıcı bir yaşam merkezini şehrimize kazandıracağız" dedi.

03.12.2024 14:35  Güncelleme: 14:37
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Özel gereksinimli yavrularımızın yaşamını kolaylaştırmak için büyük bir gayretin içerisinde olarak kalıcı bir yaşam merkezini şehrimize kazandıracağız" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Valiliği iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kahramanmaraş Caddesi'nde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde il protokolünün katılımıyla gerçekleşen yürüyüş Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde tamamlandı. Fuaye alanında açılan sergide özel gereksinimli bireylerin eserleri katılımcılar tarafından gezildi. Program, Trabzon İl Müftülüğü engelli koordinatörlüğünce işaret diliyle birlikte okunan İstiklal Marşı ve Kuran tilavetiyle başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Trabzon Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Engelli Birimi tarafından anlam dolu bir etkinlik düzenlendi. Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen türkü dinletisi de katılımcıları duygulandırdı. Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi Özel Bireyleri ve Yaşam Kulübü öğrencileri ile Trabzon Down Sendromu Derneği öğrencileri, birlikte hazırladıkları tiyatro, horon ve kolbastı gösterileriyle izleyicilerden büyük alkış aldı. Trabzon Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Engelli Dernekleri tarafından düzenlenen organizasyon ise katılımcılar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Etkinlik, Yönetmen Cemile Kırmızı Karadaş'ın imzasını taşıyan ve derin bir anlam taşıyan "Bana Maviyi Anlat" filmiyle devam etti. Programda duygu solu anlan yaşanırken çok sayıda katılımcı göz yaşlarına hakim olamadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, programın çok anlamlı ve duygusal bir atmosferde gerçekleştiğini ifade ederek "Bugün çok güzel ve çok özel bir gün. Gerek doğuştan gerek Cenab-ı Allah'ın takdiriyle daha sonradan olan sebeplerle engelli duruma düşen kardeşlerimiz bize emanet. Şehrin yöneticileri olarak onların toplumsal yaşamını kolaylaştırmak, onların bizim gibi yaşayabilmesini temin edebilmek için büyük bir gayretin içerisindeyiz. Özel bireylerimiz konusunda anneler daha fedakar. O annelerin ellerinden öpüyorum, onların önünde saygıyla eğiliyorum. Bundan 15-20 sene önce maalesef toplumumuzun farklı bakışı nedeniyle engelli yavrularımızı aileleri evlerinden çıkarmaya hicaz duyuyorlardı. Onlara özürlü diye bakılıyordu. Bu zihniyeti değiştiren ve onlara güzel hizmetler sunan, bizlere de yönetici olarak örneklik yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Toplumumuzda bütün kesimlerimizle hep beraberiz. Şu anda çok büyük bir proje için çalışıyoruz. En mutlu köy projemizin yanında 24 bin 500 metrekarelik bir alanda başta otizmli yavrularımız olmak üzere kalıcı bir yaşam merkezimizin onaylarını yaptık. Bunu şehrimize kazandıracağız" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Genç'ten Özel Gereksinimli Bireylere Yaşam Merkezi Müjdesi - Son Dakika

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