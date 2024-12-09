Başkan Gürbüz: Kent Meydanı Projesi Eksiklikleri Tamamlanacak

Yerel

Başkan Gürbüz: "Kent Meydanı Projesi'nin eksiklerini biz tamamlayacağız"

SİNOP - Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Kent Meydanı Projesi bitirilemeyen bir proje. Bu konu hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmelerde bulunduk. Bu görüşmenin ardından mutabakata varıldı. Kent Meydanı Projesi'nin eksiklerini Sinop Belediyesi olarak biz tamamlayacağız" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve beraberindeki heyet, TOKİ'den Sinop Belediyesi bünyesine geçen Sinop Kent Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Heyet ile birlikte incelemelerde bulunan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, "Sinop'u güzel günler bekliyor. Kentimiz gerçekten ülkede çok nadir bir kentlerden bir tanesi. 3 taraflı denizlerle çevrili, yüzde 68'i ormanlık alan, kilometrelerce plajları olan bir kente sahibiz. Aynı zamanda da turizm, kültür ve eğitim kenti. 23 Mart 2021 tarihinde ihalesi yapılan kent meydanı ve millet bahçesi projesi vardı. Bizim geçtiğimiz haftalarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendiye bir ziyaretimiz oldu. Bu ziyarette iktidar partisinden milletvekilleri, muhalefet partisinden milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz, Valimiz büyük bir heyetle bakanımızı ziyaret etmiştik. Bu aynı zamanda bir kent uzlaşısının da Türkiye'ye örnek olacak bir şekilde ziyaret programıydı. Kent Meydanı Projesi bitirilemeyen bir proje. Bu konu hakkında görüşmelerde bulunduk. Bu görüşmenin ardından mutabakata varıldı. Kent Meydanı Projesi'nin eksiklerini Sinop Belediyesi olarak biz tamamlayacağız. Bu kapsamda da 28 Kasım 2024 tarihinde Sinop Belediye Başkanlığı, Toplu Konut İdaresinin temsilcisi, müşavir firma ve yüklenici firma ile birlikte bir araya geldik ve bir protokolle alanı teslim aldık. Daha önce teknik ekiplerimiz projenin eksiklerinin tespit etmişlerdi. Biz bu eksiklikleri biliyorduk. Bugün de, nasıl bu eksikleri gidereceğiz, neler gerekli noktasında bir ziyaret gerçekleştirdik. Yayalarımızın ve yurttaşlarımızın aynı zamanda da araç sahiplerinin geri dönüşleri oldu. Onları da değerlendirmek üzere başkan yardımcılarımız, ilgili şube müdürlerimiz, teknik personelimizle birlikte sahamızda değerlendirmelerde bulunuyoruz. Biz buradaki çalışmalarımızı kış boyunca bitirip, bahar aylarında Sinoplunun, Sinop'a gelen misafirlerimizin hizmetine açacağız. En kısa zamanda bu çalışmaları yapacağız. Hem daha yeşil bir alana kavuşmuş olacak. Hem peyzajıyla, mimarisiyle Sinop'a yakışan bir şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.