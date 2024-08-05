Başkan Karalar: "Ben inanıyorum ki bu havalimanı kapanmayacak" - Son Dakika
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Başkan Karalar: "Ben inanıyorum ki bu havalimanı kapanmayacak"

Başkan Karalar: "Ben inanıyorum ki bu havalimanı kapanmayacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Havalimanı'nın çevre iller ile birlikte yaklaşık 10 milyon insana hizmet verdiğini belirterek, havalimanının kapanmayacağına inandığını söyledi. Karalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Adanalı ne isterse o olacak' sözüne güvendiklerini ifade etti.

05.08.2024 12:07  Güncelleme: 12:13
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Adana Havalimanı'nın çevre iller ile birlikte yaklaşık 10 milyon insana hizmet verdiğini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Devlet büyüklerimiz 'Adanalı ne isterse o olacak' dedi ya. Ben de inanıyorum ki bu havalimanı kapanmayacak" dedi.

Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve beraberinde protokol, vatandaşların da katılımıyla Adana Havalimanı'nın kapatılmaması için havalimanı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Adanalılar ne isterse biz onu yaparız" ifadelerini hatırlatan Karalar, Adanalıların Cumhurbaşkanı'nın sözüne güvendiklerini ve havaalanının kapatılmayacağına inandıklarını söyledi. Basın açıklamasının ardından ise Başkan Karalar, protokol ve vatandaşlar ile birlikte yürüyüş gerçekleştirdi.

"Yaklaşık 10 milyona yakın bir topluluğa hizmet eden bir havalimanı"

Basın açıklamasında konuşan Başkan Karalar, "Cumhurbaşkanımızın ve Ulaştırma Bakanımızın 'Adana ne isterse o olacak' şeklinde söylemleri var. Bekliyoruz ki Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi havalimanımız kapanmayacak. Trabzon ve Rize nüfusu 1.2 milyon. Adana'da sadece 3 milyon insan yaşıyor. Mersin de keza öyle. Havalimanı Hatay'a hizmet ediyor, Kahramanmaraş'a hizmet ediyor, Osmaniye'ye hizmet ediyor. Topladığınızda yaklaşık 10 milyona yakın bir topluluğa hizmet eden bir havalimanı burası. Devlet büyüklerimiz 'Adanalı ne isterse o olacak' dedi ya. Ben de inanıyorum ki bu havalimanı kapanmayacak" şeklinde konuştu.

Karalar konuşmasını, "Adana Türkiye'nin 4'üncü büyük kentiydi. Çok önemli bir kentti. Şimdi nüfus olarak 7'nci oldu. Sanayide, ihracatta, istihdamda ve gelirde geriledi. Adana yeniden ülkenin en önemli kenti olacak, bölgenin önderi, lideri ve öncüsü olacak inşallah" şeklinde tamamladı. - ADANA

Kaynak: İHA

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