 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi çalışmalarını denetledi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi çalışmalarını denetledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmalarını yakından takip ediyor. Başkan Kurt, inşaat alanında düzenli olarak denetimler gerçekleştirerek, yetkililerden bilgi alıyor. Yenikent'te inşa edilen merkez, yaklaşık 80 bin kişiye hizmet verecek ve içerisinde otopark, alışveriş merkezi, pazar yeri, çok amaçlı salon, düğün salonları ve restoran gibi birimler bulunacak.

Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi çalışmalarını denetledi
09.01.2024 - 12:45,  Güncelleme: 12:51
Abone Ol

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 'Vizyon Projeler' içinde yer alan Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi çalışmalarıyla yakından ilgileniyor. İnşaat alanında düzenli olarak denetimler gerçekleştiren Başkan Kurt, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alıyor.

Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Meclisince adı Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi olarak değiştirilen Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi çalışmalarıyla yakından ilgileniyor.

Sık sık çalışmaları yerinde incelemek için denetimlere çıkan Başkan Kurt, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Kurt, incelemeler kapsamında ilgili Başkan Yardımcısı Adnan Evren Olcay ve birim müdürleri ile birlikte Yenikent'te inşaatı devam eden Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi'ne gitti. Burada çalışmaları inceleyen Başkan Kurt, yetkililerden 100. Yıl Kültür Merkezi ile ilgili bilgi aldı.

"İNŞAATI YERİNDE İNCELEDİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kurt, 100. Yıl Kültür Merkezi'nin Yenikent, Yıldıztepe, Gültepe, Büyükdere ve Çankaya mahalleleri olmak üzere yaklaşık 80 bin kişiye hitap eden bir merkez haline geleceğini belirtti. Başkan Kurt, "Yenikent'te inşaatı devam eden 100. Yıl Kültür Merkezi'mizdeki çalışmaları yerinde inceledim. Hemşerilerimize hak ettikleri hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kültür Merkezi ve Pazar Yerimizi en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. Yenikent ve çevre mahallelerimiz önemli bir merkeze kavuşacak. 6 katlı olacak olan bu tesiste otopark, alışveriş merkezi, pazar yeri, çok amaçlı bir salon, düğün salonları ve çatı katında da bir restoranımız olacak" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Kazım Kurt, Odunpazarı, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi çalışmalarını denetledi - Son Dakika


13:44
İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37
Bakan Kacır'dan, 'Baykar devletten teşvik alıyor' sözlerine yanıt Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?

Son Dakika
13:44 İmamoğlu: İstanbul'da 20 yıldır çözülemeyen işleri biz ihya ettik
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24 Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:56:53. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi çalışmalarını denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement