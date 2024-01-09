Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi çalışmalarını denetledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 'Vizyon Projeler' içinde yer alan Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi çalışmalarıyla yakından ilgileniyor. İnşaat alanında düzenli olarak denetimler gerçekleştiren Başkan Kurt, çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi alıyor.

Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Meclisince adı Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi olarak değiştirilen Yenikent Kapalı Pazar Yeri ve Kültür Merkezi çalışmalarıyla yakından ilgileniyor.

Sık sık çalışmaları yerinde incelemek için denetimlere çıkan Başkan Kurt, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Kurt, incelemeler kapsamında ilgili Başkan Yardımcısı Adnan Evren Olcay ve birim müdürleri ile birlikte Yenikent'te inşaatı devam eden Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi'ne gitti. Burada çalışmaları inceleyen Başkan Kurt, yetkililerden 100. Yıl Kültür Merkezi ile ilgili bilgi aldı.

"İNŞAATI YERİNDE İNCELEDİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Kurt, 100. Yıl Kültür Merkezi'nin Yenikent, Yıldıztepe, Gültepe, Büyükdere ve Çankaya mahalleleri olmak üzere yaklaşık 80 bin kişiye hitap eden bir merkez haline geleceğini belirtti. Başkan Kurt, "Yenikent'te inşaatı devam eden 100. Yıl Kültür Merkezi'mizdeki çalışmaları yerinde inceledim. Hemşerilerimize hak ettikleri hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kültür Merkezi ve Pazar Yerimizi en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. Yenikent ve çevre mahallelerimiz önemli bir merkeze kavuşacak. 6 katlı olacak olan bu tesiste otopark, alışveriş merkezi, pazar yeri, çok amaçlı bir salon, düğün salonları ve çatı katında da bir restoranımız olacak" dedi.