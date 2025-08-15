Başkan Özlü "Şehir planlarında deprem gerçeği unutulmamalı"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen ve Düzce'de de yıkımlara sebep olan Marmara Depremi'nin 26. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü, şehir planlaması ve yapı standartlarının belirlenmesinde Türkiye genelinde deprem riskinin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Faruk Özlü 26 yıl önce Gölcük başta olmak üzere Marmara bölgesinin doğusunda büyük yıkımlara sebep olan 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Deprem gerçeğinin en derinden hissedildiği tarihlerden biri olarak kayıtlara geçen ve özellikle Düzce'nin yeniden inşasında bir dönüm noktası özelliği taşıyan depreme ilişkin açıklama yapan Faruk Özlü, "17 Ağustos 1999 gece 03: 02'de belki de dünyanın en uzun 45 saniyesi yaşandı ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda, merkez üssü Gölcük, aletsel büyüklüğü ise 7,4 olarak ölçülen yıkıcı bir deprem yaşadık. Kocaeli başta olmak üzere İstanbul'un batısı, Sakarya ve Düzce'mizde yıkımlara neden olan, hayatları temelinden değiştiren bu afetin ardından yakınlarımızı, komşularımızı hemşehrilerimizi kaybettiğimiz bir sabaha uyandık. Bu büyük acı hala dün gibi hatırımızda durmaktadır. Bugün üzerinden 26 yıl geçen depremde yaşananları unutmadan, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu gerekçelerle zemine uygun yapılaşma, doğru ve planlı şehirleşme doğal afet zararlarını en aza indirgeyen başlıca unsurlardır diyoruz. Depremin bize gösterdiği gerçekleri gördük, bugüne kadar Düzce'de örnek çalışmalara imza attık. Bilimsel çalışmaların ışığında, sıkı denetimler ve yaptırımlarla kentsel dönüşümü uyguladık, günümüze kadar Düzce'mizin yapı stokunu yüzde 80 oranında yeniledik. Güvenli yapıların inşasını sağlayarak vatandaşımızın güvenini kazandık. Bugün Düzce'de kaçak yapılara müsamaha göstermeden, yüksek katlı yapılaşmaya karşı yatay mimarinin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyoruz" dedi.

"Deprem değil, ihmal öldürür"

Başkan Özlü, her an depreme karşı hazırlı olunması gerektiğini belirterek "Daha yakın tarihte 10 ilimizde büyük yıkımlara sebep olan 6 Şubat depremlerinin yüreğimizdeki yangını sönmemişken, önlem alabileceğimiz bu doğal afete karşı her an hazır durumda olmaya özen gösteriyoruz. Unutulmaması gereken; deprem değil, hatalı, malzemesi çalınmış, denetlenmemiş binanın öldürdüğüdür. Bu vesile ile binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin yıl dönümünde felaketten etkilenen tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah, bizlere bir daha böyle bir acı yaşatmasın, ülkemizi, milletimizi ve devletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" şeklinde açıklamalarda bulundu. - DÜZCE