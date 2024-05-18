Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu\'ndan 19 Mayıs Mesajı

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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Güçlü Türkiye için kendini geliştiren gençlerin önemine vurgu yapan Başkan Palancıoğlu; "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Türk Milleti'nin güçlü iradesi neticesinde elde ettiği eşsiz zaferin ilk adımı 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başladı. Milli mücadele sonucunda bağımsızlığını tüm dünyaya ilan eden aziz milletimizin kararlılığının simgesi olan bu tarihi gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir dönüm noktası oldu. Melikgazi Belediyesi olarak bizler de ülkemizin geleceği için gençlerimizin kıymetli olduğunu biliyor; onlara her zaman destek oluyoruz. Güçlü Türkiye üreten, kendine güvenen, daima kendini geliştiren gençlerimiz sayesinde büyüyecek, gelişecek, gücüne güç katacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık uğrunda can veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; geleceğimizin emanetçisi gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - KAYSERİ