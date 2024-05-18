Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu\'ndan 19 Mayıs Mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünde gençlerin önemine vurgu yaparak, Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan bu tarihi günü coşkuyla kutladıklarını belirtti. Palancıoğlu, gençlerin güçlü Türkiye için büyük bir değer olduğunu ve Melikgazi Belediyesi olarak gençlere her zaman destek verdiklerini ifade etti.

18.05.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Güçlü Türkiye için kendini geliştiren gençlerin önemine vurgu yapan Başkan Palancıoğlu; "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Türk Milleti'nin güçlü iradesi neticesinde elde ettiği eşsiz zaferin ilk adımı 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başladı. Milli mücadele sonucunda bağımsızlığını tüm dünyaya ilan eden aziz milletimizin kararlılığının simgesi olan bu tarihi gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir dönüm noktası oldu. Melikgazi Belediyesi olarak bizler de ülkemizin geleceği için gençlerimizin kıymetli olduğunu biliyor; onlara her zaman destek oluyoruz. Güçlü Türkiye üreten, kendine güvenen, daima kendini geliştiren gençlerimiz sayesinde büyüyecek, gelişecek, gücüne güç katacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık uğrunda can veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; geleceğimizin emanetçisi gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Türkiye, Gençlik, Spor, Kamu, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
18:43 İstanbul’da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede İstanbul'da polislere ateş açan magandalardan birisi öldü, diğeri hastanede
17:53 Canlı anlatım İlk yarıda tek gol var Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 20:02:31. #1.11#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement