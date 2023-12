Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'den Kurtuluş Bayramı Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin mesajında, bugünün gazilik onuruna layık olmuş bir şehrin asil direnişinin, inanç ve cesaretiyle, azim ve kahramanlığıyla tarihteki en şanlı destanın yazıldığı gün olduğunu vurguladı.

Başkan Şahin, mesajında, "Bu destan, vatan toprağının tek bir karışını düşman askerlere bırakmamak uğruna, kan ve barut kokuları içinde on ay, dokuz gün bağımsızlık ve hürriyet için mücadele eden, şehadet şerbetini içmiş aziz şehitlerimizin mücadelesiyle, kanlı elbiseleriyle açılan mermi çukurlarıyla koyun koyuna gömülen şehitlerin, Ankara'dan gelen yardımların ulaşmasını engelleyen Fransızlara rağmen, şehrin kendi mücadelesiyle kazandığı bir destandır. Ayıntap, şanlı tarihimizde adını ikinci bir Plevne olarak altın harflerle yazdırmış bir şehirdir. Behçet Kemal'in de dediği gibi, 'Aslan nasıl inini korur, bütün dünya anladı. Kartaca'nın, Verdün'ün üstünde Antep adı'. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem. Çünkü onlar sadece Gaziantep'i değil tüm vatanı kurtardılar' diyerek Gazi şehrimizde verilen destansı mücadelenin önemini vurgulamıştır. Ali kızı Nazifeler, Köylü Ahmet'in kızı Ferideler, Halil kızı Elifler, Fakıoğlu Hasanlar, Kel Şükrüler, Kürt oğlu Ulviler, Arap oğlu Caferler, bu büyük millet, kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle canları pahasına bu toprakları savundular. Gazi şehrimiz, Elmalı Köprüsü'nde düşmana tek başına direnerek şehit düşen Şahin Bey'in, annesinin peçesini açmak isteyen Fransız askerlerine karşı koyan ve süngülenerek şehit edilen 14 yaşındaki Şehit Kamil'in, Karayılan'ın, Özdemir Bey'in, Teğmen Mustafa Yavuz'un, Teğmen Mahmut Söylemez'in ve isimsiz daha nice kahramanın bizlere emanetidir. Bizler de o kahraman yiğitlerin torunları olarak, atalarımızın gösterdiği vatan sevdası ve iman gücüyle çıktıkları bu yolda, Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinden ilham alarak ülkemiz, milletimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz. Al bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması için gerektiğinde canımızı vermekten kaçınmadan, bize bırakılan mirasa, kutsal emanetimize sahip çıkacağız. Birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeden geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Antep'i Gaziantep yapan atalarımız ile gurur duyduğumu ifade ederek, başta Antep direnişinde can vermiş aziz şehitlerimiz olmak üzere bu toprakları kanları ile vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi şehirli tüm hemşerilerimin 25 Aralık Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP