Başkan Tahmazoğlu Gaziantepli Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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Başkan Tahmazoğlu Gaziantepli Öğrencilerle Buluştu

Başkan Tahmazoğlu Gaziantepli Öğrencilerle Buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Malatya, Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de eğitim gören Gaziantepli üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek onlara destek ve sosyal projeleri hakkında bilgi verdi.

18.11.2024 17:07  Güncelleme: 17:09
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Malatya, Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de eğitim gören Gaziantepli üniversite öğrencilerle bir araya geldi.

Daha önce farklı illerde Gaziantepli öğrencilerle bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu kez de Malatya, Kayseri, Niğde ve Nevşehir'de eğitim gören Gaziantepli üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek sohbet edip keyifli vakit geçirdi. Başkan Tahmazoğlu ile bir araya gelen öğrenciler yapılan çalışmalar ve verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

"Öğrencilerimizi ziyaret edeceğiz"

Öğrencileri eğitim gördükleri şehirlerde de yalnız bırakmayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ana sınıfından başlayarak üniversite yaşamlarına kadar öğrencilerimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Şahinbey'de ikamet eden 30 bine yakın üniversite öğrencimiz Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitimlerine devam ediyor. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerimizi bulundukları illerde ziyaret ediyor, onların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Gençlerimizle bir araya gelerek hem onların taleplerini alıyor hem de sosyal projelerimizi onlarla paylaşıyoruz. Onlarda buluşmalardan oldukça memnun oluyorlar. Diğer illerdeki öğrencilerimizi de ziyaret edeceğiz. Onları bulundukları şehirlerde yalnız bırakmayacağız" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tahmazoğlu Gaziantepli Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika

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