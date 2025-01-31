Adıyaman'da Deprem Anma Programı Detayları - Son Dakika
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Adıyaman'da Deprem Anma Programı Detayları

Adıyaman\'da Deprem Anma Programı Detayları

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, düzenlediği basın toplantısında 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek anma programlarının detaylarını paylaştı.

31.01.2025 15:53  Güncelleme: 15:54
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, düzenlediği basın toplantısında 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek anma programlarının detaylarını paylaştı.

Başkan Tutdere, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in Adıyamanlı depremzedelerle bir arada olmak için 5-6 Şubat tarihlerinde Adıyaman'a geleceğini açıkladı. Genel Başkan Özel'e çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili de eşlik edecek.

Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Başkan Tutdere, ayrıca Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin de 5 Şubat'ta Adıyaman'da olacağını ve yönetim kurulu toplantısını Adıyaman'da gerçekleştireceklerini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP heyetinin Adıyaman programıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, "Adıyaman'ı yasa boğan, alt ve üst yapısını yerle bir eden 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Adıyaman Belediyesi olarak, 6 Şubat'ta kefensiz toprağa verdiğimiz deprem şehitlerimizi anmak için halkımızla birlikte bir dizi anma programı düzenliyoruz. Bu önemli günde CHP Genel Başkanımız Özgür Özel de Adıyaman'a gelerek bizimle birlikte olacak. Genel başkanımız, Adıyaman halkının yaşadığı büyük yıkımın yıl dönümünde halkımızla dayanışma içerisinde olmak, başsağlığı dilemek ve taziyelerini iletmek için burada bulunacak. Genel Başkanımıza, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ve beraberinde çok sayıda belediye başkanı ile milletvekili de eşlik edecek. 5-6 Şubat'ta tüm kurumlarımızla ve halkımızla birlikte büyük bir matemi, ortak acıyı paylaşacağız. Bu süreçte bizimle dayanışma içinde olacak, halkımızın acılarını paylaşmaya gelecek herkesi Adıyaman'a yakışır bir şekilde ağırlayacağız. 6 Şubat, sadece kayıplarımızı anma günü değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olacak. Depremin yıktığı Adıyaman'ı, halkımızın iradesiyle ve dayanışmayla yeniden ayağa kaldıracağız. Bu vesileyle, 6 Şubat'ta kaybettiğimiz tüm hemşerilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Tüm halkımızı anma programlarımıza davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Deprem Anma Programı Detayları - Son Dakika

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