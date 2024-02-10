Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi açıldı

Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (MMO) iş birliğiyle hayata geçirilen Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi törenle açıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Öğrenciler Makine Hangarında bilimle buluşacak" dedi.
Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle Türkiye'nin geleceği gençler için hayata geçirilen Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi açıldı.
Kartal Yakacık Çarşı'da inşa edilen merkezin açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş ve Tolga Demir, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyeleri Nazan Güneysu ve Bedirhan Berk Doğru, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan'ın yanı sıra Kartalın Mahalle Muhtarları ve Kartallı vatandaşlar katıldı.
"Bir hayalle başladık"
Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bir hayalle başladı Makine Hangarı. Aslında bu hayali Kartal'daki annelere anlatmıştım. Onlara demiştim ki, çocuklarınızın ellerindeki akıllı telefonlarda oynadıkları oyunun nasıl yazıldığını onlara hayal ettireceğiz. 2030 yılına kadar yazılım ve kodlamayı içselleştirememiş bir toplumun geleceği nitelikli işgücünden uzaklaşmış ve beden gücü dışında kendisine iş bulmakta zorlanacak İnovasyondan yapay zekaya, dijital dönüşümden endüstriye kadar, o hep duyduğumuz sihirli kelimeler burada hayat bulacak" diye konuştu.
"Bir kuluçka merkezi"
Garajlarda başlayan start-up projelerinin nasıl yaygınlaştığını ve dünyaya örnek olduğunu hatırlatan Başkan Yüksel, "Filmlerde duyduğumuz 'Oğlum çalışmaya garajda başladı, şimdi milyon dolarlık bir şirketi var' dediğimiz şeyi, burada hayata geçirdik. Burası, gençlerin yeni buluşlarını geliştirilebileceği bir alan, onlara nefes aldıracak eğitmenlerin de içinde olduğu bir merkez. ABD'ye Çin'e yarışmalara katılan çok başarılı lise öğrencilerimiz var. Burası onların da yeni AR-GE yerleri." dedi.
"Öğrenciler bilimle burada buluşacak"
Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'daki okullardan öğrencilerin düzenli olarak bu merkeze getirileceğini ve 4 aşamalı bilim parkurunda eğitim alacağını anlattı. Öğrenciler 30 kişilik gruplar halinde Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'ne gelerek, buradaki mühendislik uygulamaları hakkında bilgi alacak, Bilim Parkurunu tamamlayacak. Uygulamayı daha sonra İstanbul geneline yaygınlaştırılabilir. Yüksel konuşmasında, meslek liselerinin önemine de işaret ederek, sektörle öğrencilerin buluşması için buradan destek alınabileceğini ve ihtiyaç duyulan iş gücü potansiyeline burası üzerinden ulaşılabileceğini de ifade etti. - İSTANBUL
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Yerel › Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?