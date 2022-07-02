Başkent'te Çiçek Gibi Takas

Başkent'te 'Çiçeğim Takas' uygulamasını ilk olarak Batıkent Metro İstasyonu'nda başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu sayede Başkentlilere ellerinde bulunan çiçek ve bitkiler için ücretsiz takas ve bakım imkanı sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdürlüğü ve ANFA Bitki Evi iş birliği ile Başkent'te 'Çiçeğim Takas' uygulamasını ilk olarak Batıkent Metro İstasyonu'nda açtığı stant ile başlattı.

PROJE METRO VE ANKARAY İSTASYONLARINDA DEVAM EDECEK

ANKARAY ile Metro İstasyonlarında yaygınlaştırılacak stantlarla Başkentlilere ellerindeki çiçekleri ücretsiz takas etme imkanı sağlamayı amaçlayan ABB, 7 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 19.00'a kadar Batıkent Metro İstasyonu'nda kurulan takas noktasında hizmet verecek.

Uygulamayla birlikte Başkentliler'in evlerindeki çiçekleri çeşitlendirmesini, ellerinde olmayan çiçekleri bir başka çiçekle ücretsiz değiştirmesini ve başkalarıyla paylaşmasını hedeflediklerini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Uygulama Şefi Burak Taşkesti, "Batıkent'ten sonra diğer ANKARAY ile Metro İstasyonlarında bu uygulamamız devam edecek. Vatandaşlarımızın evlerinde fazla ya da bakıma ihtiyacı olan bitkilerin seralarımızda yetiştirdiğimiz çiçeklerle ücretsiz değişimini yaparak bitki çeşitliliğini artırıyoruz. Vatandaşlarımız evlerindeki herhangi bir bitkisini getirip bizim standımızda bulunan çiçeklerden istediğini götürebiliyorlar. Dilerlerse torf ile birlikte toprak değişimi de yaptırabiliyorlar" dedi.

BAŞKENTLİLER, UYGULAMADAN MEMNUN

Batıkent Metro İstasyonu'na kurulan 'Çiçeğim Takas' standına gelerek evlerindeki bitkilerini takas eden ve toprak değişimini yaptıran Başkentliler, uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:

-Serpil Karakuş: "Buraya evimdeki fazla bitkileri bir başkasına hediye gitsin diye bağışlamak için getirmiştim. Tabii yerine yeni çiçekler aldık, çok mutlu oldum. Çok güzel bir uygulama, devam etmesini isterim."

- Gülay Torun: "Muhteşem bir uygulama, çok güzel bir hizmet. Kızılay'da, Ulus'ta dolaştım gerçekten çiçekler de pahalı. İlk önce parayla alınıyor sandım. Evinizde gözden çıkardığınız bir çiçek de olsa yeter ki getirin burada canlandıralım dediler. Evden bir çiçeği getir, ortancayla takas yap. Bu muhteşem bir şey. Büyükşehir Belediyesine, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

-Savaş Kazancı: "Benjamin bitkimizi hediye ettiler, bu güzel uygulama için teşekkür ediyorum."

-Pelin Çilingiroğlu: "Çok güzel, çok renkli olmuş, bu uygulamayı çok beğendim. Metro istasyonunu da şenlendirmiş. Kim bilir insanların yüreğinde nasıl güzellikler açtırıp renklendirecek. Çok takdir ettim."

-Şule Çağlar: "Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Ben de Twitter'da gördüm. Onun için geldim buraya. Hepimizin evinde çiçek var ama daha değişik bir şey bulurum düşüncesiyle geldim. Çok güzel bir uygulama. Devam ettirilmesini dilerim."

- Hasan Doğru: "Bu hizmetten çok memnun kaldım. Devam etmesini isterim. 2 gündür çiçek takası yapıyorum. Bugün de geldim bitkilerimi değişik çiçeklerle değiştirdim. Evimde 50 tane çiçeğim var. Buradan aldıklarımla da bitki çeşitlerimi artırdım. Bu uygulama için Büyükşehir Belediyesine ve güler yüzlü personeline teşekkür ederim."