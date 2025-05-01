1 Mayıs\'ın öteki yüzü: Bir tarafta kutlama, diğer tarafta inşaat sesi

Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikalar ve sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenleyip halay çekerek kutlamalar yaptı.

"İŞÇİ BAYRAMI'NI İNŞAATLARDA ÇALIŞARAK SÜRDÜRÜYORUZ"

Ancak bazı işçiler ise kutlamaları izlemekle yetindi. Kent merkezindeki inşaatlarda çalışan ustalar, 1 Mayıs'ta da mesaiye devam etti. Kalıp ustası Yılmaz Çetin, "Bizde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı inşaatlarda çalışarak sürdürüyoruz" dedi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kutlamalar sürerken şantiyede iş başında olan inşaat ustaları, bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan meydanlardaki 1 Mayıs coşkusunu izledi. Etkinlikler, polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.