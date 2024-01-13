Batman'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kalan 7 kişi, köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti. Sason ve Kozluk ilçelerine 30'un üzerinde köy yolu ulaşıma kapandı. Sason ilçesi Çalışırlar köyünde araçları kara saplanan 7 vatandaş, köylülerin yardımıyla kurtarıldı. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu ilçede yağış devam ediyor.