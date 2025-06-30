Bayburt AFAD Ekipleri, İstanbul Depremine Hazırlık İçin Bursa\'da

Bayburt AFAD heyeti, muhtemel İstanbul depremine hazırlık çalışmaları çerçevesinde Bursa'nın Yenişehir ilçesine teknik ziyarette bulunarak, İlçe Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılım sağladı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Yenişehir ilçesine destek il olarak görevlendirilen Bayburt AFAD ekibi, hazırlık sürecine katkı sundu. Yenişehir Belediyesi ve Bursa AFAD İl Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak, görev alanları belirlendi ve planlamaya yönelik karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Bu iş birliklerinin afetlere karşı kurumsal dayanışmayı güçlendirdiği, sahadaki refleksleri geliştirdiği ifade edildi.

Bayburt AFAD İl Müdürü Uğur Minder liderliğindeki heyette, İl Müdür Yardımcısı Edip Metin, Şube Müdürü Ahmet Sayar, İnşaat Mühendisi Ahmet Şakir Yazgan, Şef Coşkun Akdeniz, Arama Kurtarma Teknisyenleri Yusuf Köse ve Tayyip Yavuz yer aldı. - BAYBURT