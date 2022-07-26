Bayraklı Belediyesi, Ücretsiz Sağlık Hizmetlerinin Kapsamını Genişletti - Son Dakika
Üye Girişi

Bayraklı Belediyesi, Ücretsiz Sağlık Hizmetlerinin Kapsamını Genişletti

26.07.2022 13:04
Bayraklı Belediyesi, Ücretsiz Sağlık Hizmetlerinin Kapsamını Genişletti

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Buna göre evde verilen ücretsiz sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Önceden sadece yönlendirmeler yapılabilen hastaların artık pansumanları, yara tedavileri iki sağlık kuruluşu doktorları tarafından organize edilerek, reçeteleri yazılabilecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İmzaladığımız protokol ile sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan vatandaşlarımızın tedavilerini evlerinde gerçekleştirerek gerekli durumlarda da Eşrefpaşa Hastanesi’ne nakillerini sağlayacağız” dedi.

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Buna göre evde verilen ücretsiz sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Önceden sadece yönlendirmeler yapılabilen hastaların artık pansumanları, yara tedavileri iki sağlık kuruluşu doktorları tarafından organize edilerek, reçeteleri yazılabilecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İmzaladığımız protokol ile sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan vatandaşlarımızın tedavilerini evlerinde gerçekleştirerek gerekli durumlarda da Eşrefpaşa Hastanesi'ne nakillerini sağlayacağız" dedi.

Bünyesindeki iki sağlık evi ve 6 ağız-diş kliniği ile her yıl binlerce ilçe sakinine ücretsiz sağlık hizmeti veren Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile iş birliği protokolü yaptı. Bu kapsamda 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki sağlık evi içine yeni doktor odası yapılacak ve burası evde bakım hizmetinin hareket noktası olacak. Bayraklı Belediyesi ve Eşrefpaşa Hastanesi iş birliği protokolü gereği görevli doktorlar ev ziyaretlerinde; sağlık kuruluşlarına gidemeyen, yatalak, engelli veya yaşlı hastaların yara bakımlarını, pansumanlarını, enjeksiyonlarını yaparak ilaçlarını yazabilecek ve kronik hastalıklarla ilgili rapor düzenleyebilecek. Evde sağlanamayan hizmetler için de Eşrefpaşa Hastanesi'ne nakil işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Bu hizmetten faydalanmak isteyenler mesai saatleri içinde 0232 353 17 32 ve 0232 341 31 31 telefon numaralarından randevu ve bilgi alabilecek.

BAYRAKLI'DA 'HERKES İÇİN SAĞLIK'

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Toplum sağlığı öncelikli konularımızdan biri. Vatandaşlarımızın ücretsiz, eşit ve adil sağlık hizmetlerinden faydalanmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda sağlık kuruluşlarına gitmekte zorlanan yaşlı, yatalak, veya engelli yurttaşlarımıza evlerinde verdiğimiz sağlık hizmetlerinin kapsamını Eşrefpaşa hastanemizle yaptığımız iş birliği kapsamında genişlettik. Bayraklı'da herkes için sağlık parolasıyla hizmetlerimizi büyüterek sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal: 'Bayraklı, 10 Yıl İçinde İzmir'in Göz Bebeği Olacak' Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal: 'Bayraklı, 10 Yıl İçinde İzmir'in Göz Bebeği Olacak'

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eşrefpaşa Hastanesi, Serdar Sandal, Bayraklı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi, Ücretsiz Sağlık Hizmetlerinin Kapsamını Genişletti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
11:52 Yunanistan'ın saldırgan tavrı bitmiyor! Miçotakis, Ankara'nın Libya ile olan anlaşmasını ABD'ye şikayet etti
11:40 Ünlü yorumcu Fatih Kısaparmak'ın zor anları! Yayında ne tepki vereceğini şaşırdı
11:39 Etek giyip otobüse binen kadına akılalmaz taciz! İzleyenler sinirden deliye döndü
11:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasına ilk yorum: Biz insanlığa hizmet için gayrete devam edeceğiz
11:33 Kiev karanlık bir güne uyandı! Rus ordusu kritik altyapı tesislerini 40 seyir füzesiyle yok etti
11:31 Dünyanın en zehirli yılanı İsveç'te kafesinden kaçtı! Tek ısırıkta kaç kişiyi öldürdüğü daha belirlenemedi
11:25 Nüfus müdürlüğü randevusuna gitmeyenler, 2 hafta yeni randevu alamayacak
11:11 Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı krizi! Destekleyenleri alkışlayan oyuncu Merve Dizdar'a tepki yağıyor
11:08 1930'da çekildiği öne süren fotoğraf tartışma konusu oldu: İşte bu zaman yolculuğunun kanıtı
10:59 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 18,62 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2022 13:01:09. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraklı Belediyesi, Ücretsiz Sağlık Hizmetlerinin Kapsamını Genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement