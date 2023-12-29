Bayraklı Belediyesi Yılbaşı Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi; ruhsat, hijyen ve fiyat etiketi kontrolü yaptı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçe sakinlerimizin huzuru, sağlığı ve güvenliği için denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Yıl boyunca; market, manav, pastane, fırın ve gıda üretimi yapan işletmelerde güvenilir gıda için kontroller gerçekleştiren ekipler, vatandaşların yılbaşında da sorun yaşamaması için işletmelerde ruhsat, etiket ve hijyen denetimi yaptı. Kurallara uymayan işletme sahipleri uyarıldı. Yılbaşı öncesi artan denetimlerin yeni yılda da süreceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yeni yıl öncesi hem vatandaşların hem de esnafın hakkını korumak için çalışmalar yürütüyoruz. İlçe sakinlerimizin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları için yıl boyunca yaptığımız denetimlerimizi yılbaşı dolayısıyla artırdık. Yurttaşlarımızın yeni yılı güvenli ortamlarda geçirmelerini istiyoruz. Onların sağlığı ve huzuru için üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi. - İZMİR