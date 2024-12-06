Bayram Yıldırım'ın Kadınlar Ligi Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bayram Yıldırım'ın Kadınlar Ligi Başarısı

Geniş Video İzle

Yüksekovaspor Teknik Direktörü Bayram Yıldırım, Kadınlar Ligi'nde başarılı performans sergiliyor.

06.12.2024 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kadınlar Ligi'ne damga vuran teknik direktör: Bayram Yıldırım

HAKKARİ - Yüksekovaspor Teknik Direktörü Bayram Yıldırım, oynattığı futbol ile Kadınlar Ligi'ne 2 yıldır damga vurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon TFF Kadınlar 2. Ligi'nde Yüksekova ekibini Türkiye şampiyonu yapan Yüksekovalı Teknik Direktör Bayram Yıldırım, bu sezon da 1. Lig'de başarılı performansını sürdürüyor. Oynattığı futbol ile takdir toplayan Yıldırım, 1. Lig'de de iddialı olduğunu kanıtlıyor. Maç öncesinde çalışma yaptırdığı teknik ve taktik hamleleri maç sırasında da uygulamayı başaran Yıldırım, rakiplerine gözdağı verirken, futbol otoriterlerinin de dikkatini üstüne çekiyor.

Geçen sene D Grubu'nda mücadele ettiklerini ve play-off maçları sonucu şampiyon olduklarını hatırlatan Yıldırım, "Başarının sırrı iyi bir takım kurmaktan ziyade, saygı neticesinde saygı çerçevesinde ilerlemektir. Biz bunu başından beri yakaladık. Umarım bu saatten sonraki süreçte de birinci ligde devam edecektir" dedi.

Oynadıkları maçlardan sonra iyi tepkiler aldıklarını vurgulayan Yıldırım, "Şu ana kadar kötü bir tepkiye denk gelmedik. Umarım gelmez. Özellikle Yüksekova halkı takımı çok benimsiyor. Bu, bize mutluluk veriyor. Takımlarına sahip çıkmaları, her maçta gelip destek vermeleri bizi aşırı derecede mutlu ediyor. Umarım bundan sonraki süreçte de daha iyi motive olup iyi bir yere geleceğiz. 1. Lig'de yine aynı şekil geçen seneki iskeletimizi hiçbir şekilde bozmayıp üstüne takviye yaparak bu sene iyi bir ilerleme kat etmeyi düşünüyoruz. Birinci devrenin son maçını geçen hafta Antalya ile yaptık. Bizi yakından takip eden bir takımdı. 2-0'lık sonuçla onları yendik. Şu an lider konumdayız. Bundan sonraki süreçte aynı şekil devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ikinci devrenin kalan maçlarını kendi evimizde oynayacağız. Bu büyük bir mutluluktur. O yüzden halka çağrımız; ikinci devrenin maçlarında bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmamalarıdır" şeklinde konuştu.

"Her zaman sporcularıma da söylemek istediğim tek şey vardır; ne yaparsan yap, işine saygı duymadığın sürece hiçbir şekilde zafer elde edemezsiniz" diyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz başarıyı bu şekil yakalıyoruz. İyi futbolumuz bu yüzdendir, saha içerisinde ve saha dışında birbirimize sahip çıkmaktır. İkinci devre daha başlamadı. Takımlar nasıl bir grafik çizecek onun da bilincinde değiliz. Her takımı kendimiz gibi görüyoruz, hiçbir takımı altta görmüyoruz. O yüzden umarım bundan sonraki süreçte ve ikinci devrenin başlamış olduğu maçlarda da yine aynı grafiği çizer ve play-off maçlarında aynı başarıyı elde edeceğiz."

Kaynak: İHA

Bayram Yıldırım, Yerel Haberler, Yüksekova, Futbol, Kadın, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayram Yıldırım'ın Kadınlar Ligi Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:00 MİT’ten PKK’nın Suriye istihbaratına darbe MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
00:15 Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı. Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandı.
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
00:08 Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek Ünlü medyumdan 2025 kehaneti: Uzaylılar artık gizlenmeyecek
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
23:25 Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı Emekli olunca hobisi ekmek teknesi oldu: Ayda 40 bin lira kazanmaya başladı
23:21 Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim Ünlü fenomen Eylül Öztürk eşi ile yolları ayırdı: Zamanı geldiğinde resmiyete dökeceğim
23:16 FIFA’dan transfer piyasasını altüst edecek karar FIFA'dan transfer piyasasını altüst edecek karar
23:05 ABD’de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu ABD'de deprem sonrası tsunami paniği: Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
22:40 Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet etti Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 17:18:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bayram Yıldırım'ın Kadınlar Ligi Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.