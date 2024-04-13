Yerel

Bayramda binlerce ziyaretçi Bilecik'in tarihi yerlerine akın etti

BİLECİK - Bilecik ve ilçeleri bayram boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.

Gün içerisinde ortalama 35 bin aracın geçiş güzergahında bulunan Bilecik, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Bayram boyunca binlerce ziyaretçi özellikle Şeyh Edebali Türbesi, Bala Hatun, Ildız Hatun, Halime Hatun, Ertuğrul Gazi Türbesi, Dursun Fakih Türbesi başta olmak üzere doğa severlerin uğrak mekanları olan Pazaryeri Küçükelmalı, Bozcaarmut göletleri, Bilecik Merkez Pelitözü Gölpark, Osmaneli ve Gölpazarı tarihi evleri, Sakarya nehri ve Söğüt'ün tarihi yerleri gezdiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan "Bilecik bulunduğu stratejik konumu ile adete Marmara'nın İncisi bir şehir. Doğanın tüm renklerini içerisinde barındıran, bozulmamış bakır güzelliği, yemyeşil akarsuları, nehirleri, göletleri ile adeta cennetten bir köşe. Birçok medeniyete ev sahipliği yana şehrimiz Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar. Şeyh Edebali, Osman Gazi, Ertuğrul Gazi'nin, Halime Hatun, Hayme Ana, Savcı Bey, Dursun Fakih Hazretleri, Kumral Abdal, İsa Sofi, Orhan Gazi gibi Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunun mimarlarının bulunduğu Devletin tohumlarının atıldığı kutsal topraklar. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Siz Orada Yalnız Düşmanı Değil Türk Milletinin Maküs Talihini de Yendiniz" dediği kurtuluşun şehri olan toprakların adıdır. Böylesine güzel ve özel bir durumu olan ve çevresinde yaklaşık 25 milyon nüfusu barındıran Bilecik'in bu eşsiz turizm ve kültür değerleri keşfedilmeyi bekliyor" ifadelerini kullandı.