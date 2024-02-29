Gaziantep, Türkiye'nin en büyük içme suyu barajına kavuşuyor - Son Dakika
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Gaziantep, Türkiye'nin en büyük içme suyu barajına kavuşuyor

Gaziantep, Türkiye\'nin en büyük içme suyu barajına kavuşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Fatma Şahin öncülüğünde hayata geçirilen Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında yeni dönemde belediye eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı yapılacak. Baraj tamamlandığında 191 metre yüksekliğine ulaşacak, 166 milyon metreküp toplam su tutma hacmine sahip olacak. Gaziantep, büyükşehirler arasında en ucuz suyu kullanan illerin başında gelmesi planlanıyor.

29.02.2024 12:06  Güncelleme: 12:13
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Fatma Şahin öncülüğünde hayata geçirilen, İstanbul Melen Projesi'nden sonra Türkiye'nin en büyük 2'nci büyük içme suyu projesi olan Düzbağ İçme Suyu Projesi kapsamında yeni dönemde belediye eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı yapılacak.

Küresel ısınma ve çevresel faktörler nedeniyle kuraklığın gündem olduğu günlerde Gazi şehrin su ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayan Düzbağ Projesi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yeni döneminde yeni aşamaya geçilecek. Mevcut isale hattının devamı niteliğinde olacak 13 Milyar TL yatırım maliyetli Düzbağ Barajı'nın yapımı tamamlandığında yüzde yüz cazibeyle gelecek suyla yılda 1.5 Milyar TL enerji tasarrufu sağlanacak.

Baraj tamamlandığında 191 metre yüksekliğine ulaşacak, 166 milyon metreküp toplam su tutma hacmine sahip olacak. Baraj tamamlanıp mevcut su sistemlerine entegre edildiğinde ise Gaziantep, büyükşehirler arasında en ucuz suyu kullanan illerin başında gelmesi planlanıyor.

İsale hattının tamamlanmasıyla memba kalitesinde su musluklardan akmaya başladı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete (Düzbağ) Mahallesi'nden doğan Göksu Çayı'nın suyundan faydalanan Düzbağ İçme Suyu Projesi'nin ilk etabı için toplam uzunluğu 144 kilometreyi bulan isale, iletim ve dağıtım hattı ile regülatör tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Döşenen 2,6 metre çaplı borular Türkiye'de içme suyu amaçlı kullanılan en büyük boru çaplarından birisi olup ayrıca proje kapsamında 3 bin 600 metre uzunluğunda 5,6 metre çapında tünel açıldı.

Düzbağ İsale Hattı'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tören alanından katılımıyla gerçekleşen açılışında şehre resmen Düzbağ suyu verildi, Gazi şehirlilerin musluklarından memba kalitesinde içme suyu akmaya başlamıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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