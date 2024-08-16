Bergama\'da Köpek Katliamı Protesto Edildi

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HABER: OBEN ULU

(İZMİR) - Bergama'da bir hafta içerisinde kimliği belirsiz kişiler tarafından 7 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi yöre halkı tarafından protesto edildi. Yurttaşlar, köpekleri öldürenlerin bir an önce bulunarak gerekli cezanın verilmesini istedi.

Kamuoyunda tepkilere neden olan sokak hayvanları düzenlemesinin Meclis'ten geçerek yasalaşmasının ardından Bergama'da yaşanan köpek katliamları protesto edildi. Bergama'nın Bahçelievler Mahallesi Bayatlı mevkisinde, son günlerde arka arkaya gelen köpek ölümleri yaşam hakları savunucuları ve yöre halkı tarafından protesto edildi.

Bayatlı Sitesi önünde buluşan yurttaşlar, "Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat", "Kanlı yasayı geri çek", "Sokaktaki cana sahip çık", "Yasa değil katliam", "Suçlu hayvan yoktur, suçlu sistem vardır" yazılı dövizler açıldı.

Köpeklerin zehirlenerek öldürülmesinin kamera kayıtları incelenerek bulunmasını isteyen ve ölümler hakkında suç duyurusunda bulunan vatandaşlar, basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Bugün burada sadece bize bildirilen ve bizim bildiğimiz yaklaşık on kadar köpeğin acımasızca katledilmesidir. O hayvanların sesi olmak için merhametli, vicdanlı arkadaşlarla burada bulunuyoruz" denildi.

Sokak hayvanları düzenlemesinin Meclis'ten geçmesinin ardından katliamların arttığını vurgulayan yaşam hakkı savunucuları, yasanın geri çekilmesini talep ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bizler bu yasanın katliama yol açacağını biliyorduk. Çok uyardık, kendimizce bir şeyler yaptık ama olmadı. Bu yasa Meclis'ten geçti, geçtiği gibi de katliamlar başladı. Bugün Bergama'da, dün Soma'da yarın kim bilir nerede bu canlılar katledilecek. Tarım İlçe Müdürlüğü'ne, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bu bölgedeki kameralar inceleniyor. Köpekleri açlığından vuran, bir lokma yiyecekle canını alanlar elbette bulunacak. Bizler sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Katil bulunana kadar iz sürmeye devam edeceğiz. Geçen gün Manisa'da yavru iki kedi süpürgeyle öldürüldü. Katil tutuklanarak cezaevine gönderildi. Er yada geç buradaki köpeklerin katili de yakalanıp, cezasını çekecek."

Protestoya destek veren CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz şöyle konuştu:

"Biz CHP olarak bu yasayı kınıyoruz. Bu hayvanlarımızı katletmeye yönelik çıkarılan yasanın, genel merkezimiz düzeyinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak iptalini istedik. CHP'li belediyeler hayvanlarımızın korunarak yaşaması için elinden geleni yapacaktır. Bu yasayı çıkaranları kınıyoruz."

Atatürkçü Düşünce Derneği Bergama Şube Başkanı Bülent Köse ise "Sokak hayvanlarının bir yasayla yaşayıp, yaşamayacağına biz karar veremeyiz. Bu canlıları yaşatmak bizlerin görevi olmalı. Bergama Bayatlı'da yaşanan bu vahşeti mutlaka gün yüzüne çıkartmalı, sorumlularının da bulunmasını sağlayarak hesabını sormalıyız" dedi.