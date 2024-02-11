Beşiktaş Belediyesi, afet eğitimlerini ilçe geneline yayacak

Beşiktaş Belediyesi, kurum personelinin acil durumlarda etkin rol alabilmesi için başlattığı afet eğitimlerini, tüm ilçe geneline yayacak.
Beşiktaş'ta vatandaşların yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş Belediyesi, Afet İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Personele birden farklı alanda eğitim veren belediye, gönüllü vatandaşları da afet eğitimlerine entegre edecek. İlçe genelinde özel, kamu ve sivil toplum kuruluşları dahil tüm vatandaşlar, eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanacak.
Eğitimlere gönüllü olarak başvurmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şunları söyledi:
"Hakça Kentsel Dönüşüm seferberliğimiz devam ederken, bir yandan Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz olası afetlerde müdahaleler için; ilk yardım eğitimi, afet temel bilinci eğitimi, su altı su üstü arama eğitimleri, köpekli arama eğitimi gibi eğitimlerle komşularımızı bilinçlendirmeye devam ediyor. Gönüllü olmak isteyen tüm komşularımız, 444 44 55 numaralı Çözüm Merkezi'nden kayıt oluşturabilirler."
Belediye bünyesinde hizmet veren Afet Planlama Şefliği ise acil durumlar için coğrafi bilgi sistemleri tabanlı, yapay zeka destekli bir dijital uygulama geliştiriyor.
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