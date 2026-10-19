BEUN Rektörü Ulusoy hastanenin yüzde 100 dolulukla çalıştığını söyledi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, göreve başlamasının ardından ilk kez basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitenin mevcut durumu ve yeni dönem hedeflerini açıkladı. Üniversitede 29 bin 912 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Ulusoy, hastanenin yüzde 100 dolulukla hizmet verdiğini, sağlık kampüsüne katlı otopark yapılacağını ve güneş enerjisi santraliyle Tıp Fakültesinin elektrik ihtiyacının yüzde 25'inin karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, basın mensuplarıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında üniversitenin akademik çalışmaları, sağlık yatırımları, devam eden inşaatları, bilimsel araştırmaları ve planlanan projeleri hakkında bilgi verdi. 18 Ağustos 2026 tarihinde rektörlük görevine atanan Ulusoy, üniversite yönetimi olarak 13 yerleşkedeki birimlerle görüşmelere başladıklarını ve ihtiyaçları yerinde belirlediklerini anlattı.

Göreve gelmesinin ardından gazetecilerle ilk kez bir araya geldiğini ifade eden Ulusoy, "Bu görevin ardından şehrimizin gözü, kulağı, sesi olan siz değerli basın mensuplarımızla ilk kez bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

Yeni dönemde üniversite, sanayi ve kamu kurumları arasındaki iş birliğine ağırlık vereceklerini belirten Ulusoy, "Geleceğin aranan bireylerini yetiştirme gayesiyle kalite odaklı eğitimi, topluma katkı sunacak araştırmayı, şehrini kalkındıracak iş birliklerini ve sürdürülebilir akademik başarıyı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"29 bin 912 öğrencimize akademik eğitim veriyoruz"

Üniversitenin mevcut öğrenci ve personel sayılarına ilişkin verileri paylaşan Ulusoy, 13 kampüste 16 fakülte, 1 devlet konservatuvarı, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 35 uygulama ve araştırma merkezinin bulunduğunu söyledi. Ulusoy, "14 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 69 farklı ülkeden gelen bin 345 uluslararası öğrencimiz dahil olmak üzere, toplamda 29 bin 912 öğrencimize akademik eğitim veriyoruz" dedi.

Üniversitede 16 bin 449 lisans, 11 bin 37 ön lisans ve 2 bin 426 lisansüstü öğrencinin bulunduğunu anlatan Ulusoy, bugüne kadar 125 bin 130 öğrencinin mezun olduğunu açıkladı. Akademik kadroda 190 profesör, 161 doçent, 361 doktor öğretim üyesi, 290 öğretim görevlisi ve 336 araştırma görevlisinin bulunduğunu belirten Ulusoy, toplam bin 338 akademik ve 2 bin 454 idari personelin görev yaptığını bildirdi.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre üniversitenin yüzde 99 kontenjan doluluk oranına ulaştığını söyleyen Ulusoy, Türkiye'nin 81 ilinden 5 bin 480 öğrencinin üniversiteye katıldığını ifade etti.

"Üniversite hastanemiz yüzde 100 tam kapasite ile hizmet veriyor"

BEUN Hastanesinin mevcut kapasitesi ve sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulusoy, 618 yataklı hastanede 26 klinikle üçüncü basamak sağlık hizmeti verildiğini belirtti.

Hastanenin 2025 yılında 814 bin 98, 2026'nın ilk altı ayında ise 410 bin 193 hastaya hizmet verdiğini açıklayan Ulusoy, doluluk oranları hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizdeki devlet hastaneleri yüzde 55 doluluk oranıyla hizmet sunarken, Üniversite Hastanemiz yüzde 100 tam kapasite ile kesintisiz bir şekilde tüm bölgemizin sağlık ihtiyacına cevap vermektedir."

Hastanenin sağlık personeli sayısının 2022 yılındaki bin 982 seviyesinden 2026'nın ilk yarısında 2 bin 181'e yükseldiğini belirten Ulusoy, akademik sağlık kadrosunun da aynı dönemde 425'ten 568'e çıktığını açıkladı.

Hastanenin teknolojik altyapısına yönelik yatırımların sürdüğünü söyleyen Ulusoy, "Hizmet alımıyla kurduğumuz 2'nci MR cihazı sayesinde aylarca sonrasına verilen randevuları sonlandırarak aynı gün MR çekimi yapılabilmesini sağladık" dedi.

İkinci radyoterapi sisteminin hizmete alındığını anlatan Ulusoy, Kanser Araştırma ve Tanı Merkezindeki robotik kemoterapi ünitesinde günlük 40 hastaya kadar tedavi uygulanabildiğini söyledi.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Çocuk Göğüs, Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Nöroloji polikliniklerinin açıldığını belirten Ulusoy, "Kemik İliği Merkezi ruhsatını aldık, İnme Merkezi Ünitemizi tamamladık" ifadelerini kullandı.

"Hastanemizin otopark yetersizliği çözüm bekleyen bir mesele"

İbni Sina Kampüsünde yürütülen inşaat ve altyapı çalışmalarına da değinen Ulusoy, dört katlı ve 7 bin 600 metrekare kapalı alana sahip yeni ek poliklinik binasının yapımının sürdüğünü açıkladı. Eczacılık Fakültesi için planlanan yaklaşık 9 bin 700 metrekarelik merkezi derslik ve laboratuvar binasının inşaatının da devam ettiğini bildirdi.

Sağlık kampüsündeki ulaşım ve otopark sorununa ilişkin çalışmalar yaptıklarını belirten Ulusoy, hastane girişinden kütüphaneye uzanan yolun bakım ve onarımının tamamlandığını söyledi.

Otopark projesine ilişkin konuşan Ulusoy, "Sağlık Kampüsümüzün çözüm bekleyen bir diğer hayati meselesi ise otopark yetersizliğidir. Hastanemize gelen hasta yakınlarının, ziyaretçilerin ve personelimizin yaşadığı araç yoğunluğunu hafifletmek adına çok önemli bir projeyi yürütüyoruz" dedi.

Ulusoy, "İbni Sina Kampüsümüze kazandıracağımız modern Katlı Otopark Projesi ile hem bölgedeki trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak hem de hastanemize olan araç erişimini ve ulaşımı çok daha konforlu ve nitelikli bir hale getireceğiz" diye konuştu.

Karadeniz Ereğli Doruk Kampüsünde Ereğli Eğitim Vakfı iş birliğiyle 13 bin 761 metrekare kapalı alana sahip binaların inşaatının sürdüğünü de açıklayan Ulusoy, Çaycuma Kampüsünde yağışlarda yaşanan su birikintisi sorununun belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla giderildiğini kaydetti.

"Tıp Fakültemizin elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini güneşten karşılayacağız"

Çaycuma Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde kurulan güneş enerjisi santrali hakkında bilgi veren Ulusoy, tesisin tamamlanmasıyla üniversitenin enerji giderlerinde tasarruf sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Ulusoy, "Çaycuma Meslek Yüksekokulu yerleşkemizde yaklaşık 24 bin metrekarelik alanda kurulumunu başlattığımız 1500 kWe (1861,2 kWp) kapasiteli Güneş Enerjisi Santralimizi (GES) tamamlayarak hizmete sunuyoruz" dedi. Üretilen elektriğin ulusal şebeke üzerinden Tıp Fakültesine aktarılacağını anlatan Ulusoy, "GES'in devreye girmesiyle birlikte Tıp Fakültemizin yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Santralin yaklaşık 25 yıl enerji üretmesinin öngörüldüğünü belirten Ulusoy, tesisin öğrenciler ve akademisyenler için araştırma ve uygulama alanı olarak da değerlendirileceğini söyledi.

"Endüstriyel kenevir projesini sahada üretime dönüştürüyoruz"

Çaycuma'da endüstriyel kenevir yetiştiriciliği ve işlenmesine yönelik hazırlanan projenin yeniden hayata geçirileceğini açıklayan Ulusoy, geçmişte altyapısı oluşturulan ancak üretim aşamasına geçilemeyen çalışmaların başlatılması için karar aldıklarını belirtti.

Ulusoy, "Çaycuma Meslek Yüksekokulumuz ile gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısında, altyapısı geçmişte hazırlanan ancak bir türlü üretime geçirilemeyen 'Yeşil Hazine/ Endüstriyel Kenevir Zonguldak Modeli' projesini hızla ayağa kaldırma kararı aldık" dedi.

Projenin resmi izinlerine de değinen Ulusoy, "Tarım ve Orman Bakanlığından 31.07.2024 tarihinde resmi ekim izinleri alınan bu stratejik süreci, kağıt üstünden çıkarıp sahada üretime dönüştürüyoruz" diye konuştu.

Tohum ve lif soyma, soğuk pres yağ sıkım ve öğütme makinelerinin hazır olduğunu anlatan Ulusoy, kenevirden ilaç sanayisi ve yapı malzemeleri gibi alanlara yönelik ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulunda bin 200 metrekarelik alanda 27 farklı türde meyve ve tıbbi aromatik bitki yetiştirildiğini belirten Ulusoy, lavanta ve atık yağlardan üretilen sabun ile kolonyanın ticarileştirilmesi için de çalışma başlatıldığını bildirdi.

"Akademik atama kriterlerini bir yıl öteledik"

Akademik personeli ilgilendiren yeni yönetim kararlarını da paylaşan Ulusoy, önceki dönemde belirlenen akademik atama koşullarının uygulama tarihinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Ulusoy, "Önceki dönem yönetimince 2027 yılı itibarıyla yürürlüğe konulması planlanan atama kriterlerini bir yıl öteleyerek mevcut kriterlerin uygulanmasına devam ettik. Yayın şartını ve akademik yeterliliklerini tamamlamış akademisyenlerimizin hak kaybı yaşamadan kadro başvurularında bulunmalarına imkan tanıdık" dedi.

Üniversitenin dijital altyapısının da yenilendiğini anlatan Ulusoy, kurumsal internet sitesinin yeni tasarımının kısa süre içerisinde kullanıma sunulacağını söyledi. Mezunların kariyer süreçlerinin takip edilebilmesi için dijital mezun takip sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Bilimsel projelerde 200'ün üzerine çıkmayı hedefliyoruz"

Üniversitenin bilimsel araştırmalarına ayrılan bütçeyi de değerlendiren Ulusoy, 2025 yılında 194 projeye 109 milyon 811 bin 45 lira, 2026 yılında ise şu ana kadar 176 projeye 75 milyon 948 bin 185 lira kaynak aktarıldığını söyledi.

Ulusoy, "Yıl sonuna kadar 200 projenin üstüne çıkılmasını hedefliyoruz. Bu da 110 milyon TL üzerinde kamu kaynağının kullanımı anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

2026 yılında 11 patent başvurusu gerçekleştirildiğini, 4 patent ile 1 faydalı modelin tescil edildiğini belirten Ulusoy, TÜBİTAK programlarında 5 projenin kabul edildiğini ve 3 uluslararası proje desteği sağlandığını bildirdi.

Zonguldak Teknoparkın mevcut faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Ulusoy, "Kuruluşundan bugüne 75 firma faaliyet göstermiş, 120 projeye ev sahipliği yapılmış ve bölgede 300 personel istihdam edilmiştir. Bugün Teknoparkımızda 43 aktif firmamızla AR-GE, inovasyon ve teknoloji odaklı proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Teoman Duralı'nın baba ocağını bilim ve kültür merkezine dönüştürüyoruz"

Üniversitenin kültürel çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulusoy, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın Kilimli ilçesine bağlı Kuzyaka Mahallesi'ndeki baba evinin müze ve bilim merkezi olarak düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla üniversiteye tahsis edilen yapının "Teoman Duralı Felsefe-Bilim Evi ve Müze Projesi" adıyla değerlendirileceğini belirten Ulusoy, merkezin bilimsel araştırmalar ve felsefe toplantılarına ev sahipliği yapmasının planlandığını ifade etti.

Ulusoy, "Mekandaki restorasyon ve içerik planlama çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Bu süreci; Teoman Duralı Hocamızın seçkin talebelerinden, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu Hocamızın rehberliğinde ve bilimsel danışmanlığında yürüteceğiz" dedi.

Teoman Duralı adına lisansüstü tez ödülleri sistemi de oluşturacaklarını açıklayan Ulusoy, Zonguldak'ın kültürel ve ekonomik yapısını konu alan akademik araştırmaları destekleyeceklerini söyledi.

"Öğrencilerimize aylık 11 bin 294 lira burs veriliyor"

Çaycuma Kampüsündeki Açık Deniz Sondaj Teknolojisi ve Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi programlarının enerji sektörüne yönelik teknik personel yetiştirdiğini belirten Ulusoy, bu programlarda eğitim gören öğrencilere TP-OTC tarafından aylık 11 bin 294 lira burs sağlandığını açıkladı.

Ulusoy, "Yerli ve milli doğalgaz arama/çıkarma süreçlerinin yetişmiş teknik eleman ihtiyacını karşılayan bu stratejik bölümlerimiz, TP-OTC tarafından sağlanan aylık 11.294 TL tutarındaki burs imkanıyla gençlerimiz için parlak bir geleceğin kapısı olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Çatalağzı beldesindeki enerji firmasıyla iş birliğiyle Zonguldak Meslek Yüksekokuluna yeni bir eğitim binası kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Ulusoy, mezunların iş dünyasına geçişini kolaylaştıracak eğitim programlarına ağırlık vereceklerini söyledi.

Yeni lisansüstü programların da açıldığını bildiren Ulusoy, İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı ile Tıbbi Biyoloji Doktora Programının eğitim vermeye başladığını, bütünleşik yüksek lisans uygulamasıyla lisans öğrencilerinin mezun olmadan yüksek lisans dersleri alabileceklerini belirtti.

Üniversitenin uluslararası ilişkilerine de değinen Ulusoy, Almanya'daki Siegen Üniversitesi ile Erasmus+ kapsamında öğrenci ve akademisyen değişimini içeren bir iş birliği planladıklarını, mevcut Erasmus+ anlaşma sayısının 220'ye ulaştığını aktardı.

"COP31'de üniversitemizin 11 projesi yer alacak"

Üniversitenin uluslararası sıralamalardaki durumuna ilişkin verileri paylaşan Ulusoy, 2025 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından beş yıl süreyle tam akreditasyon alındığını söyledi.

THE Sustainability Impact 2026 sıralamasında dünya genelinde 601-800 bandında yer aldıklarını belirten Ulusoy, SCImago 2026 Türkiye sıralamasında 17 basamak yükselerek 64'üncü sıraya çıktıklarını açıkladı.

Ulusoy, üniversitenin çevre ve iklim alanındaki çalışmalarına değinerek, "9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleşecek COP31 YÖK Pavilyonu'nda, Üniversitemizin iklim krizi ve çevre odağında hazırladığı 11 farklı proje yer alacak" dedi.

Stanford Üniversitesi tarafından açıklanan dünyanın etkili bilim insanları listesinde üniversiteden 11 akademisyenin yer aldığını belirten Ulusoy, araştırma ve yayın faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Bu yıl 951 öğrencimize yüz yüze destek verdik"

Öğrencilere yönelik sosyal destek çalışmaları hakkında da bilgi veren Ulusoy, üniversitenin psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayılarını paylaştı.

Ulusoy, "Öğrencilerimizin her an yanında olmak adına Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezimiz aracılığıyla bu yıl 951 öğrencimize yüz yüze destek verdik. Sene başı tarama anketimize ise 17 bin 260 öğrencimiz katıldı" dedi.

Farabi ve İbni Sina kampüslerinde her akşam saat 22.00'de çorba ikramının sürdüğünü anlatan Ulusoy, öğrencilerin sportif faaliyetlerini artırmak amacıyla tesislerde yenileme çalışmaları yapılacağını söyledi.

Farabi Kampüsündeki mevcut kapalı spor salonunun kapasitesinin artırılacağını ve açık tenis kortlarının üzerinin kapatılacağını bildiren Ulusoy, İncirharmanı Kampüsündeki Yabancı Diller Yüksekokulu binalarında da altyapı iyileştirmelerinin planlandığını kaydetti.

"Zonguldak halkına eğitim merkezimizin kapılarını açıyoruz"

Üniversitenin yalnızca akademik personel ve öğrencilere değil, kentte yaşayan vatandaşlara da eğitim imkanı sunması gerektiğini ifade eden Ulusoy, Sürekli Eğitim Merkezinin faaliyetlerinin genişletileceğini açıkladı.

Ulusoy, "Sürekli Eğitim Merkezimizin kapılarını sadece mensuplarımıza değil, tüm Zonguldak halkına sonuna kadar açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Spordan el sanatlarına, yabancı dil eğitiminden mesleki beceri kurslarına kadar farklı alanlarda programlar düzenleyeceklerini belirten Ulusoy, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüyle yapılan iş birliği çerçevesinde öğrencilere yönelik çevre ve doğa koruma çalışmalarının da yürütüleceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, üniversitenin akademik kapasitesini artırmak ve şehirle olan bağlarını geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür etti.