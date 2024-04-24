Beylikdüzü Belediyesi, Hatay Defne\'deki çocukları yalnız bırakmadı

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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Hatay Defne'deki çocukları yalnız bırakmadı. Beylikdüzü ve Defne Belediyeleri'nin iş birliğiyle düzenlenen programda, çocuklar için bir dizi etkinlik yer aldı.

Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan çocukları yalnız bırakmadı. Beylikdüzü Belediyesi ile Defne Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği ve çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik, Defne Harbiye Atatürk Parkı'nda gerçekleşti. Alanda, çocuk tiyatrosundan çeşitli atölye çalışmalarına kadar bir dizi etkinlik yapılırken; etkinliklere katılan çocuklara hediyeler takdim edildi.

Etkinlik alanında konuşan Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Türkiye'nin aydınlık geleceğine daha umutla baktıklarını belirterek, şunları söyledi:

"BEYLİKDÜZÜ İLE AYRI BİR HUKUKUMUZ OLUŞTU BUNU GÜÇLENDİREREK DEVAM ETTİRECEĞİZ"

"Küçüklüğümüzden itibaren her 23 Nisan'da yüreğimiz coşkuyla atar. Deprem sürecinden itibaren bugüne kadar bizleri hiç yalnız bırakmayan hem İstanbul Büyükşehir Belediyemize, hem de Beylikdüzü Belediye'mize teşekkür ediyorum. Deprem sürecinde, sonrasında ve hala bugünde 23 Nisan etkinliğimizde emeği geçen tüm Beylikdüzü Belediyesi ekibine de teşekkür ediyorum. Bizler dayanışmaya devam edeceğiz. Tabii Beylikdüzü ile ayrı bir hukukumuz oluştu ve bu hukukumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz."

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla ise bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Beylikdüzü Belediyesi olarak depremin ilk gününden itibaren hep buradaydık. Çocuk bayramında burada olmak ise ayrıca çok daha özel oldu. Bu yıl Defne'nin çocuklarına dokunduk ve bu dayanışma ağımızı umarım kat kat artıracağız. Bugün alan çok kalabalık ve insanlar gülümsemeye çok ihtiyaç duyuyor. Bugün bunu herkes burada görüyor. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.