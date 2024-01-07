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Beypazarı'nda İçme Suyu ve Altyapı Hatları Yenilendi - Son Dakika
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Beypazarı'nda İçme Suyu ve Altyapı Hatları Yenilendi

ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar, Saray ve Uruş Mahallelerinde içme suyu şebeke hatlarını yenileyerek yeni yağmur suyu ve atık su hattı inşa etti. Yıllardır hizmet alamayan mahallelerdeki eski ve yetersiz şebekeler nedeniyle yaşanan sorunlar çözüldü.

Beypazarı\'nda İçme Suyu ve Altyapı Hatları Yenilendi
07.01.2024 - 15:30,  Güncelleme: 15:40
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ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından, Beypazarı ilçesi Karaşar, Saray ve Uruş Mahallelerinin içme suyu şebeke hatları yenilenirken bölgeye yeni yağmur suyu ve atık su hattı inşa edildi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kronikleşen içme suyu ve altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. ASKİ ekipleri, Beypazarı özelinde 2021 yılında başlattıkları çalışma kapsamında Karaşar, Saray ve Uruş Mahallelerinin içme suyu şebeke hattı, yağmur suyu ve atık su hatlarını yeniledi.

30 YILLIK HATLAR YENİLENDİ

Karaşar Mahallesi'nin 30 yıl önce döşenen hatlarını yenilemek için harekete geçen ASKİ ekipleri mahalleye 16 bin 250 metre yeni içme suyu şebeke hattı, 7 bin 800 metre atık su hattı yapımı gerçekleştirdi. Mahallenin 3 bin 551 metrelik, içme suyu abone hattı da yenilendi. Ekipler ayrıca yıllar içinde eskiyen ve verimini yitiren 3 drenaj su kaynağını da yenileyerek mahallelinin hizmetine sundu.

Saray Mahallesi'nde de 40 yıl önce hizmete sokulan içme suyu hattı iptal edilerek 2 bin 860 metrelik yeni isale hattı devreye alındı. Mahallede gerçekleştirilen sondaj çalışmasının ardından bulunan su, yenilenen su deposuna bağlandı.

Uruş Mahallesi'nde ise 28 bin 144 metre içme suyu, 8 bin 430 metre de atık su hattı yapıldı. Proje kapsamında sondaj vurularak bulunan su, depoya verilirken yeni bir su deposu daha inşa edildi.

"SON ÜÇ YIL İÇİNDE HİZMET ALABİLDİK"

Geçmişte kendilerine hizmet ulaşmadığını belirten Karaşar Mahallesi Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, belediyeden ilk kez bu dönemde hizmet aldıklarının altını çizdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ASKİ çalışanlarına teşekkür eden Gürlek, "Geçmiş dönemde bir kürek malzeme alamadım. 7 kilometrelik yolun yamasını yaptıramadım. Mevsim müsaade ederse yolumuzu da bitireceğiz" dedi.

Karaşar Derneği Başkan Yardımcısı Murat Dağlı, Karaşar'a ilk su şebekesinin 1953 yılında geldiğini ifade ettiği konuşmasında "Altyapı bugüne kadar tamirlerle ayakta tutulmaya çalışılmış. Bizim mahallemiz sadece son üç yıl içinde hizmet aldı. Kanalizasyon ve içme suyu şebekeleri yenilendi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Saray Mahallesi Muhtarı Mehmet Göçmen, mahallelerinin neredeyse 30 yıldır altyapı hizmeti almadığını belirterek, ASKİ tarafından yapılan içme suyu hattı ile su sorunlarının kalmadığını söyledi. Uruş Muhtarı Murat Uz da yenilenen içme suyu ve atık su hatları için teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Altyapısı yenilenmeden önce söz konusu mahallelerde; eskiyen ve yetersiz kalan şebekeler nedeniyle musluklardan pas ve çamur aktığını ifade eden mahalleliler, geçmiş yıllarda sıklıkla bağırsak enfeksiyonları ile cilt rahatsızlıklarının yaşadığını anlattılar.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Beypazarı'nda İçme Suyu ve Altyapı Hatları Yenilendi - Son Dakika


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