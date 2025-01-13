Bilecik'in 2024 İhracatı Artış Gösterdi

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Bilecik Valiliği ilin 2024 yılındaki ihracatı önceki seneye göre yüzde 9,57 oranında artış göstererek 1 milyar 175 milyon 137 bin dolar olduğunu açıkladı.

Bilecik Valiliği tarafından 2024 yılı Bilecik ihracat verileri açıklanarak, 2023 Aralık ayında 84 milyon 410 bin dolar olan ihracat oranı yaklaşık yüzde 21,54 oranında artış göstererek 2024 aralık ayında 102 milyon 593 bin dolar olduğu söylendi. Açıklamada, "Bilecik'ten en çok Romanya, İtalya, ABD, Bulgaristan, Fas ülkelerine ihracat yapılırken, en çok ihracat yapılan ürünler ise çimento cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Türkiye geneli 2024 yılı faaliyet gösteren illere göre Bilecik 30'uncu sırada yer aldı" denildi. - BİLECİK