Bilecik'in 2024 İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'in 2024 İhracatı Artış Gösterdi

Bilecik'in 2024 ihracatı %9,57 artışla 1,175 milyar dolar oldu. En çok Romanya'ya ihracat yapıldı.

13.01.2025 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valiliği ilin 2024 yılındaki ihracatı önceki seneye göre yüzde 9,57 oranında artış göstererek 1 milyar 175 milyon 137 bin dolar olduğunu açıkladı.

Bilecik Valiliği tarafından 2024 yılı Bilecik ihracat verileri açıklanarak, 2023 Aralık ayında 84 milyon 410 bin dolar olan ihracat oranı yaklaşık yüzde 21,54 oranında artış göstererek 2024 aralık ayında 102 milyon 593 bin dolar olduğu söylendi. Açıklamada, "Bilecik'ten en çok Romanya, İtalya, ABD, Bulgaristan, Fas ülkelerine ihracat yapılırken, en çok ihracat yapılan ürünler ise çimento cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, madencilik ürünleri, makine ve aksamları, kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Türkiye geneli 2024 yılı faaliyet gösteren illere göre Bilecik 30'uncu sırada yer aldı" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Valiliği, Yerel Haberler, Romanya, İhracat, bilecik, Ekonomi, İtalya, Finans, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'in 2024 İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:52 Kuzey Kore’den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi Kuzey Kore'den 2 ülkeyi alarma geçiren balistik füze denemesi
02:16 ABD’ye felaketi yaşatan yangında bir ilk ABD'ye felaketi yaşatan yangında bir ilk
00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 08:00:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'in 2024 İhracatı Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.