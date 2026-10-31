Bilecik Pelitözü Gölpark'ta köpek sürüleri sabah ve gece vatandaşları tedirgin ediyor - Son Dakika
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Bilecik Pelitözü Gölpark'ta köpek sürüleri sabah ve gece vatandaşları tedirgin ediyor

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Bilecik Pelitözü Gölpark\'ta köpek sürüleri sabah ve gece vatandaşları tedirgin ediyor
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Bilecik Pelitözü Gölpark\'ta köpek sürüleri sabah ve gece vatandaşları tedirgin ediyor
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Bilecik merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Gölpark'ta sabahın ilk saatleri ve gece sürüler halinde gezen köpekler vatandaşları tedirgin ediyor. Aç kalan köpeklerin insanların yanına gelmesi ve kendi aralarında kavga etmesi üzerine vatandaşlar beslenme ya da çözüm istiyor.

Bilecik'te Pelitözü Gölpark mesire alanında gruplar halinde gezen köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki ve yazın günde binlerce kişinin piknik, sonbaharda ise doğası ile gölertin güzelliği karşısında fotoğraf karesi çekmek ve yürüyüş yapmak içinde Pelitözü Gölpark'a son günlerde vatandaşlar isyan etti. Özellikler sabahın ilk saatleri ile gece sürüler halinde gezen köpeklerden vatandaşlar tedirgin. Köpekler toplu gezmesi ve açtıktan insanların yanına gelmesinden korkman vatandaşların, köpeklerin kendi aralarında bile acımasızca kavga ettiğini söylediler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bu köpeklerin aç kalmaması için beslenilmesi gerektiğini ya dabir çare bulunması gerektiğini söylediler.

Kaynak: İHA
PelitözüBilecikGüncelKavgaYaşamYerelSon Dakika

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