Bilecik Pelitözü Gölpark\'ta köpek sürüleri sabah ve gece vatandaşları tedirgin ediyor

Bilecik'te Pelitözü Gölpark mesire alanında gruplar halinde gezen köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.

Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki ve yazın günde binlerce kişinin piknik, sonbaharda ise doğası ile gölertin güzelliği karşısında fotoğraf karesi çekmek ve yürüyüş yapmak içinde Pelitözü Gölpark'a son günlerde vatandaşlar isyan etti. Özellikler sabahın ilk saatleri ile gece sürüler halinde gezen köpeklerden vatandaşlar tedirgin. Köpekler toplu gezmesi ve açtıktan insanların yanına gelmesinden korkman vatandaşların, köpeklerin kendi aralarında bile acımasızca kavga ettiğini söylediler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bu köpeklerin aç kalmaması için beslenilmesi gerektiğini ya dabir çare bulunması gerektiğini söylediler.