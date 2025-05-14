Bilecik'te Gazze'ye Destek Protestosu

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK)- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar protesto edildi. Filistin'e Destek Platformu adına üniversite öğrencisi Furkan Engiz tarafından yapılan açıklamada, "Tüm vicdan sahiplerini protesto, miting ve boykot hareketlerine kararlılıkla devam etmeye, ülkemize ve uluslararası kamuoyuna da bu işgali derhal durdurmaları için çağrıda bulunuyoruz" denildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Kampüsu bayraklı yolda bir araya gelen öğrenciler buradan sloganlar eşliğinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önüne kadar yürüdü.

Öğrenciler adına açıklama yapan Furkan Engiz şunları söyledi:

"Gazze, son 19 aydır ağır bir kuşatma altında yaşam mücadelesi veriyor. Bu süre boyunca binlerce Filistinli, katil İsrail'in saldırıları neticesinde hayatını kaybederken, yüz binlercesi yerinden edildi. Temel yaşam haklarından mahrum kalan Gazzeli çocuklar, dünyaya gözlerini açtıkları andan itibaren ölümle, yıkımla ve yoksullukla karşı karşıya kaldı.

Gazze'deki sağlık altyapısı, İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktü. Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri ve barınma alanları da İsrail saldırılarıyla yıkıldı.

"Bu işgali derhal durdurmaları için çağrıda bulunuyoruz"

Bugün bu direniş, sadece bir milletin, dinin yahut coğrafyanın değil; Doğu'da ve Batı'da henüz vicdanını yitirmemiş tüm insanlığın direnişi olmuştur. Tüm dünyadan üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği protestolar, dijital aktivizm hareketleri ve en önemlisi boykot, küresel ölçekte ciddi bir fark oluşturmuştur. Adalet ve vicdan duygusunun verdiği kararlılıkla gösterdiğimiz ısrarcı tutum, Siyonistlerin çok güvendikleri ekonomik güçlerine sağlam bir darbe vurmuştur. Bu nedenle, tüm vicdan sahiplerini protesto, miting ve boykot hareketlerine kararlılıkla devam etmeye, ülkemize ve uluslararası kamuoyuna da bu işgali derhal durdurmaları için çağrıda bulunuyoruz."