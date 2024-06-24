Bilecik'te Hava Sıcaklığından Dolayı Karayolu Asfaltı Eriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Hava Sıcaklığından Dolayı Karayolu Asfaltı Eriyor

Bilecik\'te Hava Sıcaklığından Dolayı Karayolu Asfaltı Eriyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklığının artması sonucu Bursa'ya bağlayan karayolunun bazı bölgelerinde asfalt erimesi yaşandı. Karayolu ekipleri, eriyen asfaltın trafiği aksatmaması için kumlama çalışması yapıyor.

24.06.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde son günlerde hava sıcaklığın artması sonucu ilçeyi Bursa'ya bağlayan karayolunun bazı bölgelerinde asfalt erimesi yaşandı.

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi ve İstanbul - Antalya D650 karayolunda bulunan Pazaryeri Kavşağı arasında kalan kısımlarında eriyen asfaltta Karayolu 14. Bölge 144 Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kumlama çalışması yapıldı. 9 günlük Kurban bayramı tatili süresince çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler özellikle bin 150 rakımlı Ahı Dağında eriyen asfalt nedeniyle trafiğin aksamaması için kumlama çalışmasına devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Pazaryeri, Bilecik, Bursa, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Hava Sıcaklığından Dolayı Karayolu Asfaltı Eriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15’e yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
08:46 Yeni savaş kapıda Gazze’yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:14 Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’tan ayrılıyor Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor
10:12 Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü
10:05 Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
10:04 Edirne’de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor Edirne'de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor
09:42 Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 11:02:37. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Hava Sıcaklığından Dolayı Karayolu Asfaltı Eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement