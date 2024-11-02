Bilecik'te Hava Sıcaklıkları 10 Derece Düşecek

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Meteoroloji Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bilecik'te yarın hava sıcaklıklarının 10 derece birden düşmesi beklenildiği söylendi.

Meteoroloji Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 4 Kasım 2024 Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (4 ila 6 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; Pazar günü Bursa ve Bilecik çevrelerinde yağış bekleniyor. Rüzgarın; Pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Önümüzdeki hafta başından itibaren bölgemize bağlı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıdaki değerlere düşmesi bekleniyor" denildi. - BİLECİK