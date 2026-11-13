Bilecik'te Karaman, fon vurgununda adı geçen milletvekillerinin açıklanmasını istedi - Son Dakika
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Bilecik'te Karaman, fon vurgununda adı geçen milletvekillerinin açıklanmasını istedi

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Bilecik\'te Karaman, fon vurgununda adı geçen milletvekillerinin açıklanmasını istedi
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Bilecik\'te Karaman, fon vurgununda adı geçen milletvekillerinin açıklanmasını istedi
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Saadet Partili Karaman, fondan para kazananların paraları yurt dışına götürdüğünü söyledi. Karaman, bu paraların Temmuz 2027'de 20 yıl vergi ödememek üzere Türkiye'ye getirileceğini belirterek adı geçen milletvekilleri ve bürokratların açığa çıkarılmasını istedi.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, fon krizine ilişkin "Fondan para kazanan insanlar bu paraların yurt dışına götürmüşler. Eğer bu fon vurgunu, soygunu dile getirilmeseydi belki bu paralar sessizce hepsi yurt dışına gidecekti, daha sonra Temmuz 2027'de 20 yıl vergi ödememek üzere Türkiye'ye getirilecekti, bu ortaya çıktı" dedi.

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, yurt gezileri kapsamında Bilecik'e geldi. Türkiye'nin gündemindeki ekonomik ve siyasi konulara ilişkin değerlendirme yapan Karaman, şunları söyledi:

"Geçen temmuz ayında çıkartılan bir kanun var. Bu kanunda diyor ki yurt dışında parası olan, herhangi bir vesileyle yurt dışına para götüren veya orada kazandığı parayı 2027 Temmuz'a kadar Türkiye'ye getirdiği takdirde 20 yıl vergi ödemeyecek. Bu parayı nereden kazandığı noktasında hiçbir sorgu sual sorulmadı. Bu malı da çocuklarına veraset intikalinde ise yüzde bir vergi ödeme şartıyla böyle bir kanun çıktı. Bugün Türkiye'nin yurt dışında ne kadar parası var biz bilmiyoruz ama söylenene göre Türkiye'nin ne kadar dış borcu varsa o kadar da yurt dışına parası olduğu söyleniyor. Bu fon meselesinde de dikkatimizi çeken bir şey var. Bu fondan para kazanan insanlar bu paraların yurt dışına götürmüşler. Eğer bu fon vurgunu, soygunu dile getirilmeseydi belki bu paralar sessizce hepsi yurt dışına gidecekti, daha sonra Temmuz 2027'de 20 yıl vergi ödememek üzere Türkiye'ye getirilecekti, bu ortaya çıktı. Meclis'teki bazı milletvekilleri ve bazı bürokratların da burada adı geçiyor. Onun için devletin, Meclis'in birinci görevi burada ismi geçen insanların açığa çıkarılmasını temin etmek. 100 milletvekilinin bu işle parmağı varsa 600 milletvekilinin töhmet altında tutulması doğru değil. 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane bürokratın bu işte parmağı varsa binlerce bürokratın o konuda tövmet altında tutulması doğru değil.

Bir Mekke Antlaşması meselesi de gündemimize geldi. Bu Mekke Antlaşması imzalandığı zaman parti olarak bunun doğru bir şey olduğunu ancak sadece üç ülke ile sınırlı olması gerektiğini, bu üç ülkeyle sınırlı olduğu takdirde sanki Yemen'e İran'a karşı yapılmış bir ittifak anlamı taşıyacağından, İran'ın, Mısır'ın ve komşu ülkelerin de bu anlaşmaya imza atması gerektiğini söyledik ve bunu da ısrarla söylüyoruz. Onun için bunun da İran'ın ve Mısır'ın öncelikle, daha sonra diğer komşu ülkelerin de bu anlaşmada imzası olması gerekir. Aksi takdirde Müslüman ülkelerin bir Müslüman ülkeye karşı bir işbirliği yapmış anlamı gelecektir. Bunun da bir an evvel icra edilmesini arzu ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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