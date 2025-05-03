Bilecik'te Zabıtalara Teşekkür Plaketi - Son Dakika
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Bilecik'te Zabıtalara Teşekkür Plaketi

Bilecik\'te Zabıtalara Teşekkür Plaketi

Bilecik'te başarılı zabıtalar, esnafın düzenini ve halkın güvenilir gıda erişimini sağladı.

03.05.2025 14:21
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Bilecik'te son bir yılda çin kestanesi, içi boş ceviz, dilenci, eksik gramaj patates satışı, sahte zeytinyağı gibi birçok başarılı operasyona imza atarak Türkiye gündemine oturan zabıtalara teşekkür plaketi verildi.

Bilecik Yiyecek Maddesi Satan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Subaşı, Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, Zabıta Amiri Özgür Özmen ve beraberindeki zabıtaları ziyaret etti. Zabıta Müdürlüğü'nün yürüttüğü denetimlerin, hem esnafın düzen ve hijyen standartlarını güçlendirdiğini hem de halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlandığını söyleyen Subaşı, bu çalışmaların kamu sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Ardından Subaşı, Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, Zabıta Amiri Özgür Özmen ve beraberindeki zabıtalara yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı plaket takdim edilerek, başarılarının devamı temenni edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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