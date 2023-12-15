Bilecik ve İstanbul Belediyeleri Su Kayıplarını Azaltmak İçin İş Birliği Protokolü İmzaladı

Bilecik Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında içme suyu temininde ve dağıtım sistemlerinde su kayıplarının azaltılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

'Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında gerçekleştirilen protokol törenine, Bilecik Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Gürkan Akyurt ve ilgili birim çalışanları katıldı.

"Suda Sıfır Kayıp" sloganıyla gerçekleştirilen protokol kapsamında suyun önemi, suyun kullanım alanlarında etkin verimliliği sağlama ve su kayıplarının azaltılması hedeflendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa'nın katıldığı protokol töreninde, birçok büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri arasında karşılıklı çalışmalar yapılması yönünde kararlar alındı.