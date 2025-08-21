Bilecikli Sporcular İstanbul\'da Başarı Elde Etti

İstanbul'da düzenlenen 38'inci Sadi Gülçelik Atletizm yarışmalarında Bilecikli sporcular önemli dereceler elde etti.

Yarışmalarda 100 metre kategorisinde piste çıkan Enes Ortakibar, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Uzun atlama branşında mücadele eden bir diğer Bilecikli sporcu Ensar Döner ise üçüncülük elde ederek kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuların başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sporcularımızı ve Antrenörümüz Ahmet Topçu'yu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK