Binali Yıldırım: "Türkiye silah sanayisiyle, ekonomisiyle, her şeyden önce vatan sevgisiyle hercümerç olmuş bir milletin ülkesidir"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Türkiye'nin de çekilmek istendiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizi bu bataklığa sokmamak için büyük bir gayret gösterirken, diğer yandan da bu savaşın, akan kanın durması için gece gündüz diplomatik çabalarını sürdürüyor. Türkiye silah sanayisiyle, ekonomisiyle, her şeyden önce vatan sevgisiyle hercümerç olmuş bir milletin ülkesidir" dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına TDT Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, muhtarlar ve aileler ile çocuklar katıldı.

Programda bayramın gelişinin buruk olduğuna değinen ve Türkiye'nin ateş çemberi içerisinde parladığını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bugün iki tane bayram yaşıyoruz. Biraz hüzünlü ama olsun. Rabbim inşallah bu hüznümüzü de alacak. O Siyonist Netanyahu ve arkadaşları, ağababaları ve ekibi maalesef İslam coğrafyasını ateşe attılar. Ramazan ayında iftar vaktinde attılar. Ramazan ayında iftar vaktinde ve hatta bugün de Müslüman'ı Müslüman'a kırdırıyorlar. İnşallah Rabbim tez zamanda savaşı bitirsin. Akan tüm Müslümanların kanı dursun. Tüm coğrafyalarda Gazze'de, Filistin'de, İran'da, Katar'da, Arakan'da, Myanmar'da her yerde akan Müslüman kanı dursun diye Rabbimize dua ediyoruz. Birileri eleştirdi zamanında ne gerek var dedi silah sanayiydi, öbürüydü ama demek ki Cumhurbaşkanımızın vizyonu, geleceği okuması çok doğruymuş. Havayolu halkın yolu oldu. Eskiden kaç kişi uçağa biniyordu merak ediyorum, kaç kişi biniyordu. Çok azdı, belki de toplam nüfusumuzun yüzde onu binmiyordu. Şimdi herkes uçağa biniyor. Sayın Başbakanımızın tabiriyle yolları böldü ama kalpleri bölmedi, insanları birleştirdi. Bakın dün de kazalar var, bu sabah da duydum. En az da tabii ki bu ikiye bölünmüş yollar olmasaydı daha fazla ölüm olacaktı. Yine de Allah korusun, dikkat edelim. Buradan da geziye, tatile gidecek olan varsa lütfen trafik kurallarına uysun diyorum" diye konuştu.

Ramazan ayında Bahçelievler Belediyesi olarak her kesimden insana yardım ettiklerini dile getiren Bahadır, "Ramazan ayında tüm vatandaşlarımıza ihtiyaç kolisi olarak, kart olarak, dört yerden çadırımızla orada iftar vererek, altı yerde çorba dağıtımımızla, hurmaydı. Bu Ramazan ayında bir rekor kırdık. Yüz otuz milyonluk vatandaşımıza destek verdik. Hayırlı uğurlu olsun, helal hoş olsun diyorum. İnşallah bundan sonraki bayramlarda da hep birlikte oluruz diyorum. Çok vaktinizi almayacağım" ifadelerini kullandı.

TDT Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, bir zamanlar Bahçelievler'de yaşadığını söyleyerek, "İki sene Bahçelievler'de yaşadım. O günlerde bu günleri gözümüzün önüne getiriyorum. Şuradan parsellerden sonra çizme giyer, çamurlara bata çıka soğan getirirdik evimize. Canla başla ilçeye, ilçede yaşayan hemşehrilerine dokunmak için onların halleriyle hallenmek için elinden gelen gayreti arkadaşları gösteriyor. Tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Hizmette siyaset olmaz, hizmet insan için yapılır. Görüşlerimiz farklı olabilir, düşüncelerimiz farklı olabilir, desteklemediğimiz partiler farklı olabilir ama farklı olmayan tek şey gözlerden düşen damlaların rengidir" dedi.

"Ateş çemberiyle çevrilmiş durumdayız"

Türkiye'nin bir ateş çemberiyle çevrili olduğuna ve terörle mücadele edildiğine değinen Yıldırım, "Ateş çemberiyle çevrilmiş durumdayız. Bu şartlar altında Türkiye'yi de bu batağa çekmeye çalışıyorlar. Bunun için ne yapıyorlar, sahte bayrak operasyonu yapıyorlar. Füzeyi başka yerden fırlatıyorlar, oradan değilmiş, bir başka ülkeden geliyormuş gibi gösteriyorlar. Bizi İran'la çatıştırmaya çalışıyorlar. Biz dört yüz senedir İran'la savaşmadık. İran'ın nüfusunun yarısı Türkçe konuşur. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizi bu bataklığa sokmamak için büyük bir gayret gösterirken, diğer yandan da bu savaşın, akan kanın durması için gece gündüz diplomatik çabalarını sürdürüyor. Türkiye, silah sanayisiyle, ekonomisiyle, her şeyden önce vatan sevgisiyle hercümerç olmuş bir milletin ülkesidir. Terör belası da bu emperyal ülkelerin, bu sömürgeci ülkelerin kırk yıldır başımıza bela ettiği bir iştir. Kaynaklarımızı yok ettiler, 40 insanımızı yok ettiler. Yetmedi, 2 trilyon dolar, iki Türkiye kadar kaynağımızı yok ettiler" şeklinde konuştu.

Hem karayolu hem de havayolu açısından Türkiye'nin geliştiğini kaydeden Yıldırım, "Bayramlarda, seyranlarda yollar kan gölüne dönerdi. Niye, yollar yoktu, tek yollar vardı. 8 milyondu araç sayısı, şimdi 30 milyona çıktı. Yollardaki seyahat sayısı dört kat arttı ve ölümlü kazalar yüzde yetmiş azaldı. İnsan hayatına kıymet vermek işte böyle olur. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Türk Hava Yolları gibi bir dünya markası şirketimiz oldu. Avrupa'da birinci, dünyada altıncı sırada. Havayoluyla bir yılda Türk taşımacıları iki yüz elli milyon yolcuya hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.

Programın ardından TDT Heyeti Başkanı Yıldırım ve Başkan Bahadır, çocuklara tek tek hediyelerini verdi. - İSTANBUL