Bingöl\'den Gazze\'ye 4 tır un yardımı

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Bingöl'de sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Gazze'ye 4 tır un gönderildi.

Aylardır İsrail'in saldırılarda bulunduğu Filistin'e Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar gönderilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Bingöl'de de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların destekleriyle toplanan 4 tır un, Gazze'ye gönderilmek üzere yola çıktı. Belediye yanında düzenlenen programda, tırlar edilen duaların ardından yola çıktı.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, her bireyin o bölgedeki insanlara destek olması gerektiğini belirtti. Çapak, "Bir şekilde o bölgedeki insanlara yardım etmek, el uzatmak sadece Müslümanların değil bütün insanların sorumluluğudur. Bu sorumluluğu yüklenip oradaki insanların dertleriyle dertlenmek zorundayız. İnşallah en kısa zamanda bu kötü süreç geride kalır" şeklinde konuştu.

Program ayrıca belediye başkan yardımcısı Sait Kolak, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin ve STK temsilcileri katıldı. - BİNGÖL