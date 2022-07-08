Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum - Son Dakika
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Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum

08.07.2022 00:17

Sakarya'da Sapanca İlçe Devlet Hastanesinde çalışan bir tıbbi sekreter, banklarda oturan 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alarak, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Birçok tepkiye sebep olan paylaşım hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sapanca İlçe Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak çalışan Buket G., sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı.

"SİZDEN NEFRET EDİYORUM"

Hastane bahçesinde bulunan banklarda oturan 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alan Buket G. o anları, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" sözleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birçok tepkiye sebep olan paylaşım hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Çarşafları kadınları kayda alan tıbbi sekreterden tepki çeken paylaşım: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Sapanca, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum - Son Dakika
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