Birlik Sağlık Sen'den Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İçin Çağrı: Hastanemiz Kapanmasın

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(İZMİR)- Birlik Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılmaması çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada, "Bozyaka Hastanesi, kesinlikle kapatılmamalı ya da atıl duruma düşürülmemelidir. Acilen doktor ve personel takviyesi yapılarak hizmete devam etmelidir" denildi.

İzmir'de Birlik Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak "Hastanemiz kapanmasın" başlıklı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, İzmir Şehir Hastanesi açılmasıyla birlikte Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nin atıl duruma düşürüldüğü ve söz konusu hastanenin işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığı dile getirildi.

Şehir hastanesi sisteminin Türkiye'ye uygun olmadığını kaydeden Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, şunları söyledi:

"Bugün bu hastanenin bu hale gelmesinin altında yatan en büyük gerçek depreme dayanıksız olmasından ziyade İzmir ilimizde açılmış şehir hastanesidir. İzmir ilimizde şehir hastanesinin açılmasıyla birlikte verilen teminatlardan dolayı şehir hastanesine hasta akışını sağlama çabasından başka bir şey değildir. Bakın bu hastane üç beş yıl önce ana baba günüydü. Bırakın İzmir'i, tüm Ege Bölgesi hizmet veren bir hastaneydi. Bakın şu an giriyorsunuz adeta harabe şeklinde. Doktorlar, hemşireler gitmiş. Burada çalışmaya devam eden arkadaşlarımız da yarın nereye geçici görevle gideceğinin hesabını yapıyor. İnsanlar yerleşik hayatta olduğu bu bölgeden 30 kilometre, 50 kilometre, 80 kilometre ilerilere geçici görevle gönderilmektedirler. Şehir hastaneleri bizim ülkemiz sistemine uygun değildir. Kesinlikle bu sistemden bir an önce vazgeçilmesi gerekir.

"Farklı rant girişimleri var"

İnternete girin diyor ki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 'İzmir'de tam teşekküllü bir devlet hastanesi' diyor. Ama altında yazıyor. Açık olduğu saatler saat 09.00-16.00. Cumartesi pazar kapalı. Böyle bir şey olabilir mi? Burası tam teşekküllü bir devlet hastanesi. Bunun altında farklı hesaplar, farklı çıkarlar, farklı rant girişimleri var. Bu hastanelerin bir an önce blok blok yenilenmesi gerekir. Hastaneyi kökten yıktığınızda birileri girişimde bulunabilir. Bu hastanenin yapılmasını da engelleyebilir. Bu kurumsal hafızaların yok edilmemesi adına bu hastanenin blok blok yenilenmesi ve buraya doktor ataması, hemşire atamasının mutlaka bir an önce yapılması gerekir ki kamu zararı oluşmasın."

"Hastane var sağlık personeli yok"

Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran tarafından yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"1985 yılında İzmir'e İzmirlilere hizmet vermeye başlamış olan Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi yaklaşık 40 yıldan bu yana İzmir'in göz bebeği sağlık kuruluşlarımızdan biri olmuştur. Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir şehir hastanesinin açılmasıyla birlikte, şehir hastanesine tayin olan ve geçici görevlendirmelerle diğer sağlık kuruluşlarına gönderilen personellerden dolayı adeta can çekişmektedir. Bu süreçte hastane personellerimiz aidiyet duygusundan uzaklaşmış, aile ve sosyal yaşamları olumsuz etkilenmiştir. Bir devlet hastanesinin açılması, vatandaşların benimsemesi, kurumsal hafızanın oluşması kısa sürede oluşan durumlar değildir. Ülkemizde şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte, şehir hastanesi açılan illerimizdeki pek çok hastane, ya kapatılmış, ya da Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi gibi atıl duruma düşürülmüştür. Hastane var. Hasta var. Doktor yok. Hastane var sağlık personeli yok. Tüm illerimizde olduğu gibi, şehir hastanelerinin açılmasıyla sağlık sistemi karmaşık hale gelen illerimizden biri de İzmir ilimiz olmuştur. Bozyaka Hastanesi bir eğitim araştırma hastanesi olmasına rağmen, asistan doktorlar uzman olabilmek için, kendi hastanelerinde kadın doğum ve çocuk ameliyatları göremedikleri için, rotasyon ile yıllarca Tepecik ve Yeşilyurt hastanelerine gitmişlerdir.

"Tasarruf tedbirlerinden dolayı malzeme alınamıyor"

6 ay öncesine kadar internette Bozyaka hastanesi yazdığımızda, 24 saat açık yazarken, şimdi saat 09.00 - 16.00 arası açık yazmakta, hafta sonları ise kapalı yazmaktadır. Böylece insanlara hastane kapalı imajı verilerek geceleri ve hafta sonları acil bir durumda bölgedeki özel hastanelere yönlendirilmektedir. Şehir hastanesi açıldığında hastane kapandı imajı verilmiş, hastanenin malzemeleri başka hastanelere kamyonlarla götürülmüştür. Şimdide malzeme yok bahanesiyle ameliyatlar alınmayarak hastane çalışmıyor diye gösterilmektedir. Şimdi de, doktor yok. Doktor olsa malzeme yok. Tasarruf tedbirlerinden dolayı malzeme alınamıyor. Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi bir şekilde işlevsiz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu kurumlara yazıktır, günahtır.

"Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi kapatılmamalı"

İzmir ilimizde bulunan depreme dayanıksız 12 devlet hastanemizden biri ve hatta en kötüsü olan Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kesinlikle yenilenmesi gerekmektedir. Ancak bu yenilenme hastanenin temelden yıkılıp, 3-5 yıllık sürede yenilenmesi şeklinde değil, blok, blok yenilenmelidir ki, kurumsal hafıza yok edilmesin. Personellerimiz perişan edilmesin. 'Önümüzdeki ay hangi hastaneye geçici görevle gideceğim' diye düşünen doktordan, hemşireden, teknisyenden verim alamazsınız. Bozyaka Hastanesi İzmir ilimizde, özellikle İzmir'e İzmirlilere hatta Ege bölgesine yıllarca hizmet vermiş olan bir hastanedir kesinlikle kapatılmamalı, ya da atıl duruma düşürülmemelidir. Acilen doktor ve personel takviyesi yapılarak hizmete devam etmelidir."